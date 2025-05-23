ЄС планує заборонити закупівлю добрив у РФ: реакція фермерів

Європарламент схвалив пропозицію щодо підвищення тарифів на російські та білоруські добрива та сільськогосподарську продукцію. Москва заявила, що знайде інші ринки збуту

Європарламент схвалив запровадження прогресивних тарифів на азотні добрива та агропродукцію з Білорусі та Росії, починаючи з 1 липня.

Рішення депутатів націлене на зниження залежності від російських та білоруських поставок. Спостерігачі кажуть, що Москва та Мінськ не відразу відчують наслідки: поточний тариф у 6,5% на імпорт добрив залишиться, але до середини 2026 року до нього введуть надбавки у 45 євро за тонну, а до 2028 року, як очікується, тарифи перевищать 400 євро за тонну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Депутат Європарламенту від Латвії Інес Вайдер очолила боротьбу за підвищення тарифів. Вона пояснює: «Коли наш агросектор платить за добрива, гроші йдуть до російського бюджету. Друга проблема – залежність від постачання з Росії, що сформувалася. Вирішить вона завтра перервати їх, що ми станемо робити?».

Постріл у ногу?

За даними за 2023 рік, постачання добрив із Росії до ЄС перевищили мільярд євро, що становило чверть загального європейського імпорту. Очікується, що із запровадженням нових мит ці закупівлі згодом зійдуть нанівець. Фермери ЄС передбачають неприємності. Седрік Бенуа з однієї з провідних агропрофспілок Франції чекає на стрибок цін на добрива на європейському ринку, пояснюючи, що це вдарить по конкурентоспроможності та доходу агровиробників.

Затверджена Європарламентом ініціатива передбачає збільшення на 50% тарифів на сільгосппродукцію з Росії та Білорусі. У списку – цукор, оцет, борошно, комбікорми та інші найменування.

Тим часом у Москві заявили, що рішення депутатів шкодить насамперед самому ЄС, який буде змушений купувати дорожче. «Попит на азотні добрива в усьому світі однаково високий, тому я думаю, ринки в інших напрямках компенсують європейські мита. Ну, а європейці продовжать, як завжди, стріляти собі в ногу», – зауважив «рупор Кремля» Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, європейський парламент підтримав підвищення митних тарифів на 50% на добрива та деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари. Рішення підтримали 411 євродепутатів, 100 проголосувало «проти», а ще 78 – «утрималися». Заходи, зокрема, стосуються 15% сільськогосподарського імпорту з Росії, який ще не підпадав під дію підвищених тарифів. З прийняттям цієї постанови весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися європейськими тарифами.

До слова, сільськогосподарська продукція, що поставляється в країни Євросоюзу з України, знову обкладатиметься митом. Країни-члени ЄС вирішили не продовжувати режим безмитного ввезення відповідної продукції. Термін дії угоди спливає 5 червня 2025 року.