Берлінська назвала несподіваний фактор, який може кардинально змінити хід війни

Берлінська порівняла росіян з «біороботами», яких 20 років програмували на певну поведінку

У пошуках ключових факторів, що можуть кардинально змінити ситуацію у війні між Україною та Росією, волонтерка та громадська діячка, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки й проєкту Victory Drones Марія Берлінська озвучила неочікувану, але, на її думку, надзвичайно важливу відповідь. Як інформує «Главком», про це вона розповіла в інтерв’ю LB live.

«Є дещо, у що я вірю зараз так само раціонально, як у дрони в 2014 році. Вірю в це, як певний геймчейнджер. Це робота в інформаційному просторі з росіянами», – заявила Берлінська.

Волонтерка пояснила, що Росія налічує понад 140 мільйонів людей, і робити ставку на їхнє повне фізичне знищення, особливо тих, хто мільйонами приходить на українську територію, є нелогічним та нераціональним. Вона порівняла росіян з «біороботами», запрограмованими на певну поведінку. Протягом 20 років їм розповідали паралельну реальність про «злодія НАТО» та «українців як частину цього НАТО», які прагнуть завоювати Росію. Кремлівська верхівка створила цей ефект «оточеної вежі», щоб утримати владу та централізувати відцентрові рухи імперії навколо одного лідера.

На думку Берлінської, Україні надзвичайно важливо почати системно працювати з росіянами над «перепрограмуванням» їхньої реальності. Вона наголосила, що йдеться не про поодинокі голоси чи навіть сотні людей, задіяних у цьому процесі. Необхідна саме системна державна політика, яка ґрунтуватиметься на розумінні, що Росія – це велике штучне утворення з різних народів, релігій, класів та територій, об’єднаних базовою ідентичністю «я – русский», що є антологічним прагненням кожної імперії розширюватися.

За словами Берлінської, цю ідентичність можна «розірвати» або «розшити». Вона зазначила, що для людини існують значно важливіші ідентичності, які були затьмарені пропагандою.

«Тому що є ідентичності, які для людини значно важливіші. Просто туманом пропаганди і постійним програмуванням їх намагалися переконати – і дуже успішно – що це (ідентичність «я – руський», – ред.) їхня верхньорівнева ідентичність. А насправді є ідентичність «я – бурят», «я – мусульманин», «я – мати двох хлопчиків, які повернулися в цинкових гробах, поки діти ФСБшника їздять на «гєліках» по Красної площі і багато інших», – наголосила Марія Берлінська.

Раніше Берлінська заявила, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни, оскільки вже сформована «вісь зла». За її словами, всі диктаторські режими вже починають обʼєднуватися, тому важливо активніше розвивати мілтек-бізнес (від англ. Military technology business – військово-технічний бізнес – «Главком»).

Як пояснює Берлінська, на початку вторгнення Україна була більш прогресивнішою у цьому напрямку, саме за рахунок швидкості, гнучкості нестандартних рішень та асиметричних відповідей.

Також деякі презентації оборонних проєктів, які потрапляють на стіл президента Володимира Зеленського, містять дуже багато нерелевантної інформації. Так працює вертикаль брехні, коли намагаються обманути вище військово-політичне керівництво, думаючи, що цього ніхто не помітить. Про це заявила в інтерв’ю «Главкому» волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

На думку волонтерки, Верховному головнокомандувачу треба створити Інженерну ставку.