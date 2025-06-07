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Відомий історик пояснив, що стане перемогою України у війни з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Відомий історик пояснив, що стане перемогою України у війни з Росією
Перемога України – це вийти з тіні Росії, вважає Ярослав Гицак
фото з відкритих джерел

Соціологія показує, що українці дедалі менше сподіваються на повернення до кордонів 1991 чи навіть 2022 року

Перемогою для України у війні з Росією стане її вихід за межі простору держави-агресорки та долучення до Євросоюзу, де неможлива війна між сусідами. Як інформує «Главком», про це сказав український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю для Liga.net.

«Перемога України – це вийти з тіні Росії. Але ми розуміємо, що не можемо вийти з тіні Росії самим, бо небезпечно. Тому проблемою перемоги України є, вийшовши з одного простору, увійти в інший простір. Простір, де є територія миру і де не можлива війна між сусідами. Це є Європа. І цей процес почався, тому що війна його прискорила», – наголосив історик.

При цьому Ярослав Грицак додав, що невідомо, в яких кордонах Україна зможе долучитися до Євросоюзу.

«Той момент, коли Україна або максимально наблизиться, або стає членом Євросоюзу – це вже буде перемога», – додав він.

За словами Грицака, соціологія показує, що українці дедалі менше сподіваються на повернення до кордонів 1991 чи навіть 2022 року.

Нагадаємо, війна Росії проти України не закінчиться у 2025 році. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

До слова, диктатор РФ Володимир Путін, який не просто почав російсько-українську війну, а й запустив масштабні механізми війни всередині Росії, вже не зможе їх зупинити. Надто великий ризик вибуху всередині країни-агресорки, заявив в інтервʼю «Главкому» професор Львівського католицького університету та історик Ярослав Грицак.

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Теги: Ярослав Грицак перемога Україна Європа путін війна

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