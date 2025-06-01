«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми

Наслідки атаки на аеродром в Іркутській області

«Росія ніколи ні до чого не готова. Це її нормальний стан»

Росіяни шоковані спецоперацією «Павутина», яку провела Служба безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ворожі Telegram-канали.

«Росія ніколи ні до чого не готова. Це її нормальний стан», – пишуть користувачі.

«Немає слів», «позор», – пишуть інші.

«Дуже цікаво, як ці фури з дронами потрапили до РФ», – запитують росіяни.

А дехто взагалі визнав, що якби РФ воювала з НАТО, то в неї не було б шансів. – «Якби ми реально воювали з НАТО (без ядерки), то нас стерли б в прах за декілька годин, враховуючи те, як легко українці зносять стратегічні бомбардувальники. Про інші літаки тоді сенсу немає говорити».

Врешті-решт жителі Росії визнали, що не впевнені у тому, що Кремль може рівноцінно відповісти на цей інцидент.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.