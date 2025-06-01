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«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми
Наслідки атаки на аеродром в Іркутській області
скрін із відео

«Росія ніколи ні до чого не готова. Це її нормальний стан»

Росіяни шоковані спецоперацією «Павутина», яку провела Служба безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ворожі Telegram-канали.

«Росія ніколи ні до чого не готова. Це її нормальний стан», – пишуть користувачі.

«Немає слів», «позор», – пишуть інші.

«Дуже цікаво, як ці фури з дронами потрапили до РФ», – запитують росіяни.

А дехто взагалі визнав, що якби РФ воювала з НАТО, то в неї не було б шансів. – «Якби ми реально воювали з НАТО (без ядерки), то нас стерли б в прах за декілька годин, враховуючи те, як легко українці зносять стратегічні бомбардувальники. Про інші літаки тоді сенсу немає говорити».

«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми фото 1
«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми фото 2
«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми фото 3
«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми фото 4
«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми фото 5

Врешті-решт жителі Росії визнали, що не впевнені у тому, що Кремль може рівноцінно відповісти на цей інцидент.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

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Теги: авіація аеродром літак СБУ росія росіяни

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