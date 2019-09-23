Антикорупційний суд завтра візьметься за справу Єфремова



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Ексголову фракції «Партії регіонів» обвинувачують у зловживання владою

О 10.00 у приміщенні Вищого антикорупційного суду відбудеться відкрите підготовче судове засідання

Вищий антикорупційний суд 24 вересня розгляне справу ексголови фракції «Партії Регіонів» Олександра Єфремова.

Про це інформує пресслужба суду.

«Завтра, 24 вересня, о 10.00 у приміщенні Вищого антикорупційного суду відбудеться відкрите підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, обвинуваченими у якому є ексголова фракції та екснардеп від «Партії регіонів», а також колишній народний обранець від Компартії України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ексголову фракції «Партії регіонів» обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, ч.5 ст. 27 ККУ – співучасть у злочині (пособництво), а також ч. 2 ст. 366 ККУ – службове підроблення, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (підроблення офіційних документів).

Як повідомлялося, 12 вересня поточного року ВАКС отримав матеріали справи, порушеної через ухвалення, так званих, диктаторських законів. Колишні народні депутати Олександр Єфремов (Партія регіонів), Сергій Гордієнко (Комуністична партія) і Олександр Стоян (Партія регіонів) обвинувачуються у зловживанні владою і службовому підробленні.

Нагадаємо, «Диктаторські закони», або «закони 16 січня» були ухвалені в січні 2014 року, як вважається, із порушенням регламенту. Вони обмежували права громадян та давали владі більше можливостей для покарання учасників акцій протесту.