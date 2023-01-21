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Виграти війну стало складніше: Арестович прокоментував заяву про сумнів у перемозі України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Виграти війну стало складніше: Арестович прокоментував заяву про сумнів у перемозі України
Олексій Арестович славиться скандальними судженнями
фото з відкритих джерел

Ексраднику Банкової вкотре довелося виправдовуватися за власні слова

Колишній Радник Офісу президента Олесій Арестович пояснив свою заяву щодо сумнівів у перемозі України та загалом її існування. Україна не програє війну, проте виграти у боротьбі з Росією стало складніше. Про це ексрадник написав у соцмережах.

Арестович запевнив у тому, що Україна не програє РФ, при тому зазначивши, що й країна-агресорка докладає відчайдушні зусилля, аби не програти: ще два місяці тому окупантів на території України було 210 тис., нині ж – 300 тис. До того ж загарбники планують іще збільшити кількість росармії на українських землях.

Ексрадник додав, що виграш України залежить від достатньої кількості західних поставок зброї та їх своєчасності, а також від організаційних зусиль українців та волі нашої країни.

Дякую президенту Дуді, генералу Міллі, Генсеку НАТО Столтенбергу, які публічно загострюють цю тему з ціллю добитися підсилення й пришвидшення необхідної якості та кількості західних поставок Україні.

Ті, хто бажає, можуть подякувати й мені – за те, що я теж її (тему – ред.) підіймаю.

Крім того, Арестович запропонував поменше сварок та побільше уваги війні з ціллю її виграшу.

До слова, колишній радник не вперше втрапляє у скандал через власні судження. Нова скандальна заява Арестовича: ексрадник поставив під сумнів перемогу й існування України.

Нагадаємо, декілька днів тому радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета у Дніпрі влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

Після цього Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав.

Урешті-решт Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото).

Читайте також: Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника – ЗМІ
Теги: перемога війна Олексій Арестович

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