Нова скандальна заява Арестовича: ексрадник поставив під сумнів перемогу й існування України

Арестович не вперше втрапляє у скандал через власні судження

Колишній радник Банкової: «Можу говорити все, що хочу»

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович висловив сумнів у тому, що Україні вдасться перемогти у війні проти Росії, а також вижити у цій боротьбі. Таку думку він висловив під час бесіди з журналістом Юрієм Романенком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Арестовича, переконаність в українській перемозі існувала до 14 січня, проте наразі ситуація змінилася.

Я вже неофіційна особа: можу говорити все, що хочу. Якщо всі думають, що ми гарантовано виграємо війну, то дуже несхоже. З 14 числа вже перестало бути на це схоже.

При цьому він зазначив, що українці можуть легко перемогти, якщо залишатимуться об'єднаними та не влаштовуватимуть гризню один з одним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того ексрадник звернув увагу на оцінку президента Польщі Анджея Дуди про швидкий наступ вирішального моменту, у якому стане зрозуміло, чи виживе Україна.

Вона просто так була сказана? Чи він на основі якоїсь інформації каже?

Варто зазначити, що згадані слова Дуди пролунали 18 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Тоді він закликав дати ЗСУ більше військової допомоги, включаючи й танки, зазначивши, що Росія все ще здатна вести війну і в неї залишається значна кількість військ в Україні.

Нагадаємо, декілька днів тому радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета у Дніпрі влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

Пізніше Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав.

Після цього Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото).