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Сили ППО не збивали ракету, яка влучила у багатоповерхівку: командувач повітряних сил

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сили ППО не збивали ракету, яка влучила у багатоповерхівку: командувач повітряних сил
14 січня у Дніпрі ракета окупантів влучила у житлову будівлю: є загиблі та поранені
фото з відкритих джерел

У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22

Російську крилату ракету Х-22, яка влучила у багатоповерхових житловий будинок в Дніпрі, протиповітряна оборона не збивала. На озброєнні армії України поки що немає засобів, здатних збивати цей тип ракет. За час великої війни РФ випустила по Україні понад 210 таких ракет, однак жодна не була збита ППО, заявив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Повідомлення генерал-лейтенанта, ймовірно, є реакцією на скандальну заяву Олексія Арестовича про те, що будинок зруйнувала ракета, яку збила ППО. Цю заяву підхопила російська пропаганда.

За словами воєначальника, п'ять ворожих бомбардувальників Ту-22М3 випустили п'ять ракет Х-22 – пуски були з Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна з Х-22 з Курської області приблизно о 15:30 влучила у багатоповерхівку в Дніпрі на вул. Набережна Перемоги.

«Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22, немає. У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет», – наголосив Олещук.

Він додав, що лище зенітні ракетні комплекси, які в перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (як Patriot PAC-3 або SAMP-T), здатні перехоплювати такі повітряні цілі.

«Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників ПС, МО, ГШ, видів та родів ЗСУ, та перевіряйте будь-які «гучні» повідомлення, що тиражуються з інших джерел. Інформація – зброя!», – підкреслив командувач повітряних сил.

Нагадаємо, радник Банкової вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО – скандальна заява Арестовича обурила українців.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.

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Теги: Дніпро ракета системи ППО

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