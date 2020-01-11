Авіакатастрофа літака МАУ: Чорну скриньку зі збитого літака відправлять розшифровувати до Франції



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В Ірані заявили, що Канада, Франція і США відмовилися доставити своє обладнання для розшифровки чорного ящика

В Ірану є угода про співпрацю з Францією щодо розшифровки чорних ящиків, - урядовець Ірану

Записи з бортового самописця українського літака, збитого іранськими військовими поблизу Тегерана, будуть відправлені для розшифровки до Франції. Про це повідомив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар, пише Shahraranews.

«Записи з чорної скриньки українського літака будуть спрямовані до Франції», - сказав він, додавши, що у Ірану є угода про співпрацю з Францією щодо розшифровки чорних ящиків.

Іранський урядовець зазначив, що його країна просила Канаду, Францію і США доставити своє програмне і апаратне забезпечення для розшифровки бортового самописця, однак їй відмовили.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна отримала доступ до чорних скриньок літака.

Reuters з посиланням на іранських чиновників зазначає, що розслідування може зайняти від одного до двох років. Він також заявив, що Іран вважає за краще самостійно розшифрувати чорних ящиків, але може при необхідності відправити дані в Росію, Канаду, Францію чи Україну, оскільки Тегеран уклав угоди з цими країнами.

Раніше в Ірані заявили, що обидві чорні скриньки літака, що розбився пошкоджені. При цьому в пристроях збереглися блоки пам'яті, проте на них помітні фізичні ушкодження.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака.

Нагадаємо, у суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

У суботу, 11 січня, Іран обіцяв провести пресконференцію, на якій оголосити свою версію авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерану.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.