Українські експерти в Ірані отримали доступ до чорних скриньок літака МАУ



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Українська сторона отримала доступ до деталей літака МАУ і до місця падіння, охорону якого наразі забезпечує поліція

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив, що українські експерти в Ірані отримали доступ до чорних скриньок та місця авіакатастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України».

Про це він заявив під час брифінгу.

«Ми отримали доступ як до деталей літака, так і до місця падіння... Зараз наша команда отримала доступ до чорних скриньок, і ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів», - сказав Пристайко.

Крім того, міністр зауважив, що українська сторона отримала доступ до деталей літака і до місця падіння, охорону якого наразі забезпечує поліція.

Також, за його словами, українські експерти отримали доступ до записів розмов між диспетчерами з центру управління польотами в аеропорту Тегерана й пілотами.

Міністр запевнив, що українська сторона отримує «повну співпрацю« від Ірану.

«Іранська сторона допомагає нам. Вся ця інформація наразі аналізується», – заявив він, пообіцявши інформувати громадськість щодо проміжних результатів.

Пристайко додав, що загалом до Ірану вилетіли близько 50 представників України, серед яких різнопрофільні спеціалісти.

«Ми не відкидаємо жодну з версій, усі версії розглядаються нами, наша головна задача - абсолютно справедливо і неупереджено з'ясувати причини цієї трагедії», - підкреслив міністр.

Зазначимо, що Іран збирається залучити Росію до розшифровки чорних скриньок з українського літака.

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.