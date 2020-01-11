Авіакатастрофа в Ірані: Канада уточнила кількість загиблих громадян під час аварії українського літака



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Раніше Канада повідомляла про 63 загиблих

МЗС Канади заявило про 57 загиблих громадян своєї країни

У Канаді заявили, що в автокатастрофі українського літака в Ірані загинуло 57 громадян їхньої країни. Про це заявив глава МЗС країни Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє BBC.

Раніше повідомлялося про 63 загиблих канадців. Відзначається, що для багатьох з цих громадян рейс PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був стикувальним, і після прибуття з Ірану до Києва вони повинні були вилетіти в Торонто.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака.

Нагадаємо, у суботу вранці Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

У суботу, 11 січня, Іран обіцяв провести пресконференцію, на якій оголосити свою версію авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерану.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.