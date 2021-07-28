В аеропорту Одеси виник затор із літаків: відео

Після приземлення літак із Об’єднаних Арабських Еміратів проїхав до місця стику зі старою злітно-посадковою смугою і зупинив свій рух

У вівторок, 27 липня, в Одеському міжнародному аеропорту виник затор із літаків, викликаний відмовою пілота «Боїнга», що належить компанії Flydubai, продовжувати рух рульовою доріжкою, ширина якої, начебто, не відповідає нормам. Про це повідомляє видання «Думская», опублікувавши відповідне відео.

Після приземлення літак із Об’єднаних Арабських Еміратів проїхав до місця стику зі старою злітно-посадковою смугою і зупинив свій рух. Командир повітряного судна заявив, що не зможе рулити далі, оскільки ширина доріжки не відповідає правилам авіакомпанії.

Літак SkyUp, який приземлився слідом і був посаджений на ту ж доріжку, також змушений був зупинитися через заблокований рух повітряним судном Flydubai.

Вирішити ситуацію вдалося завдяки аеродромному тягачу, який виштовхав спершу на злітну смугу літак SkyUp, а потім і «Боїнг».

Упродовж цього інциденту близько чотирьохсот пасажирів перебували в салонах літаків. Також не зміг вчасно відправитися в рейс літак Ryanair – його виліт до польського міста Катовіце затримали на 40 хвилин.

Нагадаємо, що нову злітно-посадкову смугу в Одеському міжнародному аеропорту було відкрито 16 липня. Усі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової смуги було завершено.