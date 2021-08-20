Стюардеса хотіла заклеїти рот дитині в літаку

Мовляв, карантинні обмеження змушують носити маски усіх без винятків

У США стюардеса запропонувала заклеїти рот дворічної дівчинки медичною маскою і нарвалася на скандал з боку її батьків. Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався під час рейсу авіакомпанії Southwest Airlines з Флориди в Вірджинію. До американки, яка летіла разом з маленькими дитиною, підійшла бортпровідниця і попросила надіти на неї засоби захисту.

Однак дівчинка почала пручатися – за словами її матері, вона хотіла посмоктати великий палець в роті, бо це заспокоює її при зльоті. Тоді стюардеса запропонувала родині на вибір два варіанти – надіти на дитину маску і вирізати дірку для пальця або приклеїти її до обличчя.

Ідея співробітниці авіакомпанії розлютила жінку. «Я розумію, що в нинішніх умовах носіння маски – це правило для всіх, але такий абсурд щодо моєї дитини виходить за всякі рамки», – прокоментувала вона ситуацію.

Пізніше мандрівниця звернулася зі скаргою до Southwest Airlines. Представники авіакомпанії відповіли, що під час польоту носити маски зобов'язані всі без винятку пасажири старше двох років.

При цьому жінці принесли вибачення і пообіцяли, що проведуть зі стюардесою розмову про етичні норми.

Нагадаємо, раніше бортпровідники американського лоукостера Frontier знешкодили неадекватного пасажира, зв'язали і закрили його рот за допомогою клейкої стрічки.

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