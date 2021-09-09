Українські авіакомпанії в серпні майже повернули докризове число рейсів

Міжнародні авіакомпанії відновили свої показники до 70% від докризового рівня

Українські авіакомпанії в серпні 2021 року виконали 10 505 рейсів, що становить 90% від показника докризового серпня 2019 року. Про це повідомили в державному підприємстві «Украерорух», яке забезпечує аеронавігаційне обслуговування над Україною.

Міжнародні авіакомпанії відновили свої показники до 70% від докризового рівня і зробили в останньому місяці літа 18 543 польоту в українському повітряному просторі.

У серпні 2021 року українські авіакомпанії виконали 10 505 польотів (на 10,2 % менше порівняно з серпнем докризового 2019 року), іноземні авіакомпанії виконали 18 543 польоти (менше на 30,1 %).

Структура польотів за типами: внутрішні польоти – 3 516 рейсів (+17,7 % порівняно з відповідним періодом 2019 року), міжнародні польоти – 14 595 рейсів (-12,3 %), транзитні польоти – 10 937 рейсів (-41,2 %).

На ринку внутрішніх перельотів «Украерорух» зафіксував зростання числа рейсів на 17,7% в порівнянні з докризовим рівнем до 3 516.

Нагадаємо динаміку кількості польотів у повітряному просторі України у 2021 році: липень – 26 952 рейси, червень – 21 113 рейсів, травень – 16 986 рейсів, квітень – 13 661 рейс, березень – 12 160 рейсів, лютий – 8 758 рейсів, січень – 9 842 рейси.

Кількість міжнародних перельотів з посадками і злетами в аеропортах України в серпні 2021 року був на 12,3% нижче в порівнянні з серпнем 2019 року і склало 14 595.

Транзитом над Україною за звітний місяць пролетіли 10 937 літаків, що на 41,2% нижче за результат серпня 2019 року.

Керівник «Украероруху» Андрій Ярмак зазначив значне зростання числа польотів в західній частині Сімферопольського району польотної інформації.

«У серпні за цими маршрутами зі спеціальними процедурами для планування польотів авіакомпанії виконали на 80% більше рейсів в порівнянні з липнем поточного року», – зазначив він.

Для того, щоб стимулювати авіаперевізників літати над Чорним морем в зоні відповідальності України Мінінфраструктури з 1 червня 2021 року в два рази знизило ставку за аеронавігаційне обслуговування. Тепер вона становить 25 євро за проліт на 100 км, тоді як над материковою Україною – 51,1 євро.

Це привернуло в цю зону не тільки українські авіакомпанії, але і міжнародні – LOT, Flynas, Wizz Air, Turkish Airlines, Royal Jordanian, DHL, Condor. Раніше даними маршрутами стали літати El Al, Pegasus Airlines, flydubai, Air Arabia.

До слова, тиждень тому уряд декомунізував міжнародний аеропорт Дніпра. Кабмін змінив назву міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» на «Дніпро», видаливши ім’я радянського діяча Петровського.