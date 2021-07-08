У Швеції літак розбився в аеропорту одразу після вильоту

На борту судна було дев'ять людей

У Швеції в аеропорту міста Еребру розбився літак із дев'ятьма людьми на борту. Літак упав одразу після зльоту, приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту. Про це повідомляє Goteborgs Posten.

«Вісім парашутистів і один пілот перебували на борту невеликого гвинтового літака. Шведське морське і повітряне рятувальне агентство почало рятувальну операцію», – повідомили у пресслужбі шведської морської адміністрації.

Зараз відомо, що в лікарню доставили двох людей.

На місці події працюють три пожежні частини рятувальних служб. Десять машин швидкої допомоги також знаходяться поблизу місця події.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на місці катастрофи літака Ан-26 на Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих. Зниклий на Камчатці Ан-26 врізався у скелю: усі пасажири та екіпаж загинули.

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