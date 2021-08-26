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    Американська авіакомпанія щомісяця буде штрафувати невакцинованих працівників

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    75% працівників компанії Delta Air&nbsp;вже вакциновані - Американська авіакомпанія щомісяця буде штрафувати невакцинованих працівників
    75% працівників компанії Delta Air вже вакциновані
    Фото: Delta News Hub

    Штраф планують стягувати з працівників, які не будуть вакциновані до 1 листопада

    Авіакомпанія Delta Air (третя за величиною у США) штрафуватиме співробітників на $200 на місяць, якщо ті не вакцинуються від коронавірусу, оскільки в середньому кожен госпіталізований співробітник компанії обходиться в середньому в $50 тисяч. Про це йдеться у листі керівника компанії Еда Бастіана.

    Збір планують стягувати з працівників, які не будуть вакциновані до 1 листопада. Крім того, компанія введе обовʼязкове щотижневе тестування для працівників, які не прищепились до середини вересня і зобовʼяже їх носити маски у приміщеннях (наразі всі працівники компанії мають носити її у літаках, в офісах можна без них).

    Бастіан зазначив, що середнє перебування в лікарні з ковідом тепер коштує компанії $50 тисяч на людину. За його словами, в останні тижні шпиталізують із коронавірусом в основному тих працівників авіакомпанії, які не були повністю вакциновані.

    Також з 30 вересня буде діяти наступна норма: якщо працівник повністю вакцинований, однак все одно захворів, його зарплата буде зберігатись. Відомо, що 75% працівників компанії вже вакциновані.

    На початку серпня телеканал CNN звільнив трьох невакцинованих працівників.

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    Теги: здоров'я США зарплата медицина бізнес штраф авіаперевезення щеплення вакцинація коронавірус
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    Американська авіакомпанія щомісяця буде штрафувати невакцинованих працівників