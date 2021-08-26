Американська авіакомпанія щомісяця буде штрафувати невакцинованих працівників
Штраф планують стягувати з працівників, які не будуть вакциновані до 1 листопада
Авіакомпанія Delta Air (третя за величиною у США) штрафуватиме співробітників на $200 на місяць, якщо ті не вакцинуються від коронавірусу, оскільки в середньому кожен госпіталізований співробітник компанії обходиться в середньому в $50 тисяч. Про це йдеться у листі керівника компанії Еда Бастіана.
Збір планують стягувати з працівників, які не будуть вакциновані до 1 листопада. Крім того, компанія введе обовʼязкове щотижневе тестування для працівників, які не прищепились до середини вересня і зобовʼяже їх носити маски у приміщеннях (наразі всі працівники компанії мають носити її у літаках, в офісах можна без них).
Бастіан зазначив, що середнє перебування в лікарні з ковідом тепер коштує компанії $50 тисяч на людину. За його словами, в останні тижні шпиталізують із коронавірусом в основному тих працівників авіакомпанії, які не були повністю вакциновані.
Також з 30 вересня буде діяти наступна норма: якщо працівник повністю вакцинований, однак все одно захворів, його зарплата буде зберігатись. Відомо, що 75% працівників компанії вже вакциновані.
На початку серпня телеканал CNN звільнив трьох невакцинованих працівників.