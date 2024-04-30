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Легендарний «азовець» Гендальф поділився своїм ставленням до розваг у тилу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Легендарний «азовець» Гендальф поділився своїм ставленням до розваг у тилу
«Треба відділяти зерна від луски і досягати мети»
фото: DW

«Люди продовжують своє звичне життя – це правильно»

Військовослужбовець Ілля «Гендальф» Самойленко, офіцер управління розвідки полку «Азов» Національної гвардії України, вважає, що українці у тилу мають жити своїм звичним життям. Про це він сказав в ефірі програми «Тур Зірками» на YouTube-каналі Люкс ФМ.

«Люди продовжують своє звичне життя, підтримують свій ритм – це чудово, це правильно», – переконаний «азовець».

Самойленко також висловив своє ставлення до розваг у тилу в час повномасштабної кривавої війни. Так, на питання ведучої про те, чи не сприймають як демотивуючий фактор військові тилові розваги, концерти, «Гендальф» зазначив: «Багато що може демотивувати, і треба пам’ятати, що ворог на це і розраховує. Треба керуватися двома речами: розумінням і повагою. Розважальні заходи з благодійною метою – це одне. Розваги заради розваг – це зовсім інше. Треба відділяти зерна від луски і досягати мети».

Ілля Самойленко – легендарна особистість. У 2015 році, після закінчення другого курсу навчання в університеті, розпочав військову службу в зоні АТО/ООС в складі полку «Азов», коли йому був 21 рік. У 2017 році підірвався на міні: коли він ставив розтяжку, почалася атака – і поряд вибухнув ворожий снаряд. Запальний пристрій у руці бійця розірвався, пошкодив ліву руку, ногу, шию, обличчя, око. Попри такі серйозні ушкодження він сам надав собі домедичну допомогу, перемістився у безпечне місце, а згодом керував своєю евакуацією.

«Гендальф» і не думає припиняти військову карєру
«Гендальф» і не думає припиняти військову карєру
Фото rozmova.wordpress

Як повідомлялось, український бренд Indposhiv показав нову лінію чоловічого одягу Bespoke, обличчям кампанії якої і став Ілля Самойленко. Спеціально для ного команда бренду створила костюм з індивідуальним кроєм лівого рукава.

Теги: Азов українці військові ворог

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Суспільство

Легендарний «азовець» Гендальф поділився своїм ставленням до розваг у тилу
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