Рубав ліс та передавав окупантам: на Харківщині затримано колаборанта

Обвинуваченому загрожує строк від п’яти до десяти років

За «роботу» на Росію він встиг отримати понад 70 тисяч російських рублів

На Харківщині затримано чоловіка, який під окупації регіону рубав український ліс для забезпечення російської армії. Обвинуваченому загрожує до десяти років ув'язнення. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«31 січня 2024 року правоохоронці затримали у м. Купʼянськ чергового колаборанта. Ним виявився майстер лісу Куп’янського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, під час окупації міста він свідомо та добровільно пішов на співпрацю з представниками РФ. Підозрюваний став «майстром лісу Куп’янського лісництва», незаконно створеного на базі українського держпідприємства. Свої обов’язки колаборант виконував з травня 2022 року до деокупації регіону.

«Чоловік вирубував український ліс для подальшої передачі деревини російським військовим», — заявили в прокуратурі.

За «роботу» на Росію він встиг отримати понад 70 тисяч російських рублів.

Наразі він перебуває під вартою. Обвинуваченому загрожує строк від п’яти до десяти років.

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Як відомо, російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську в червні 2023 року, отримав довічне ув’язнення.

Зокрема, в результаті скоригованого зрадником ракетного удару по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року загинуло 13 осіб, серед яких троє дітей, ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пресслужба зазначила, що тоді контррозвідка Служби безпеки затримала зловмисника «по гарячих слідах». Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення був завербований воєнною розвідкою РФ.

На Одещині викрили незаконну вирубку дерев у Нацпарку. Начальник однієї з філій ДП «Ліси України» організував незаконну рубку дерев на території Національного природного парку «Куяльницький», які є об’єктом природно-заповідного фонду в Одеській області, завдавши державі збитків на 145, 6 млн грн. Про завершення досудового розслідування у справі у середу, 20 березня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань та Одеській обласній прокуратурі.

Як повідомляється, посадовець філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України» незаконно видавав лісорубні квитки своїм підлеглим для вирубки дерев під виглядом санітарного оздоровлення лісу.

За цією схемою протягом 2022-2023 років на території понад 200 га природно-заповідного фонду парку було незаконно зрубано більш ніж півтори тисячі дубів, ясенів та акацій. Відповідно до судової інженерно-технічної експертизи збитки довкіллю оцінено в 145,6 млн грн.