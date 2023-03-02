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«Азовець», який втратив руку та око на війні, став обличчям бренду (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Азовець», який втратив руку та око на війні, став обличчям бренду (фото)

Захисник Маріуполя з позивним «Гендальф» попрацював моделлю 

Український бренд Indposhiv показав нову лінію чоловічого одягу Bespoke. Обличчям кампанії став український військовий та боєць полку «Азов» із позивним «Гендальф» Ілля Самойленко.

Спеціально для ного команда бренду створила костюм з індивідуальним кроєм лівого рукава – у 2017 році під час бойових дій на сході України Самойленко втратив руку

«За вісім років війни Ілля змінився. Він пережив полон. Втратив руку і око. Для нього ми створили вдосконалену конструкцію одного з рукавів для зручності та ідеальної посадки. Це і є той самий індивідуальний bespoke-підхід, який ми так плекаємо», – прокоментували своє рішення в Indposhiv.

Самойленку також сподобалась ідея зйомок і одяг. «Чоловічий костюм – це похідне явище від військової уніформи. Тут є свої правила, порядок, є традиція, наслідування, класичність. У костюмі всередині є дух і ідея, а зовні – лише матерія. Мені комфортно в костюмах завжди, тому що я себе відчуваю так, як мені хочеться», – розповідає Ілля.

За його словами, це не просто одяг, це дещо більше. «Це форма, як в психологічному та філософському розумінні, так і в моєму військовому. Чоловічий костюм – це похідне явище від військової форми. Строчка, колір, підкладка, матеріал – все це має значення. Це незмінна традиція, це майстерність, це ремесло… Це шматочок історії, який ти надягаєш на себе, але який не старіє. Це класика».

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На весь екран

Нагадаємо, нещодавно популярна американська R&B-виконавиця Doja Cat з'явилася на показі нової колекції Schiaparelli Couture Spring 2023, який відкрив Тиждень високої моди в Парижі, у незвичайному образі: він був повністю покритий червоними кристалами Swarovski.

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Теги: полон правила Азов війна

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