«Азовець», який втратив руку та око на війні, став обличчям бренду (фото)

Захисник Маріуполя з позивним «Гендальф» попрацював моделлю

Український бренд Indposhiv показав нову лінію чоловічого одягу Bespoke. Обличчям кампанії став український військовий та боєць полку «Азов» із позивним «Гендальф» Ілля Самойленко.

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Спеціально для ного команда бренду створила костюм з індивідуальним кроєм лівого рукава – у 2017 році під час бойових дій на сході України Самойленко втратив руку

«За вісім років війни Ілля змінився. Він пережив полон. Втратив руку і око. Для нього ми створили вдосконалену конструкцію одного з рукавів для зручності та ідеальної посадки. Це і є той самий індивідуальний bespoke-підхід, який ми так плекаємо», – прокоментували своє рішення в Indposhiv.

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Самойленку також сподобалась ідея зйомок і одяг. «Чоловічий костюм – це похідне явище від військової уніформи. Тут є свої правила, порядок, є традиція, наслідування, класичність. У костюмі всередині є дух і ідея, а зовні – лише матерія. Мені комфортно в костюмах завжди, тому що я себе відчуваю так, як мені хочеться», – розповідає Ілля.

За його словами, це не просто одяг, це дещо більше. «Це форма, як в психологічному та філософському розумінні, так і в моєму військовому. Чоловічий костюм – це похідне явище від військової форми. Строчка, колір, підкладка, матеріал – все це має значення. Це незмінна традиція, це майстерність, це ремесло… Це шматочок історії, який ти надягаєш на себе, але який не старіє. Це класика».

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