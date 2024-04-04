Росія підозрюється у збоях в роботі GPS в Балтійському регіоні – міноборони Німеччини

Лише з кінця грудня були зафіксовані «тисячі випадків», коли GPS-позиціонування цивільних і військових літаків було порушено

Міністерство оборони Німеччини заявило, що за порушеннями, які впливають на GPS-навігацію в Балтійському регіоні, може стояти Росія. Про це повідомляє портал t-online.

«Збої в глобальній навігаційній супутниковій системі, швидше за все, мають російське походження та базуються на збоях в електромагнітному спектрі, включно з тими, що виникають у Калінінградській області», – сказав речник Міністерства оборони ФРН.

Збої в роботі GPS стають все більш поширеними в регіоні Балтійського моря. Іноді система повністю відмовляє, іноді показує неправильну позицію. З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року скарги почастішали, особливо від приватних авіакомпаній.

Лише з кінця грудня були зафіксовані «тисячі випадків», коли GPS-позиціонування цивільних і військових літаків було порушено.

Достатньо сильно траждає повітряний простір Польщі та Балтії, а також південної Швеції та північно-східної Німеччини. Так, у середині березня повідомлялося, що вийшла з ладу система GPS літака британського міністра оборони Гранта Шаппа. Порушення також впливають на навігацію кораблів.

«Підозра, яку висловлюють не лише британці, полягає в тому, що за порушеннями стоять узгоджені дії російських військових», – йдеться у матеріалі.

Видання зауважує, що доказів дедалі більшає. Ймовірно, російські військові використовують потужну систему перешкод під назвою «Балтійський глушитель».

Нагадаємо, Росія може бути причетна до збільшення випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь у Східній Європі. Про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем, інформує Bloomberg.