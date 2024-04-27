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Повітряні сили повідомили, які ракети почав активніше застосовувати ворог

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, які ракети почав активніше застосовувати ворог
Ракета Х-69, яку застосовує ворог, є більш модернізованою
фото з відкритих джерел

Після нетривалої паузи ворог знову вдався до комбінованих атак

Російські війська почали частіше використовувати ракети Х-59 та Х-69 під час повітряних атак на Україну. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що після нетривалої паузи ворог знову вдався до комбінованих атак для дестабілізації обстановки та виведення з ладу українських обʼєктів критичної інфраструктури.

«Останнім часом вороги почали набагато активніше застосовувати ракети Х-59, Х-69 для того, щоб вражати різні інфраструктурні об’єкти. Вони не дуже відрізняються за своїми характеристиками, однак Х-69 є дещо більш модернізованою, має більшу дальність ураження та дещо більшу потужність», – сказав Євлаш.

Крім цього, за словами речника Повітряних сил, росіяни посилюють терор і на прифронтових територіях.

«По прифронтовій території ворог використовує тактику випаленої землі. Росіяни щоденно використовують десятки керованих та фугасних авіабомб для ураження навіть невеликих позицій», – заявив Євлаш.

Нагадаємо, ракета Х-69, якою російські війська, ймовірно, атакували Трипільську ТЕС 11 квітня, – це нова для українських сил. Зараз військові вивчають, як можуть їй протидіяти.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Наші захисники збили 21 з 34 ракет противника. 

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Теги: ракета ворог росіяни

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