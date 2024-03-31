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Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Унаслідок удару по Харкову постраждала людина
фото: Суспільне Харків

У Харкові пошкоджено великий житловий будинок на 480 квартир

У ніч на 31 березня Україна перейшла на літній час. Унаслідок ворожого обстрілу Харкова був пошкоджений житловий будинок. Франція передасть Україні сотні машин старої бронетехніки та ракети Aster. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 березня, щоб ви були в курсі подій. 

Удар по Харкову

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Є один постраждалий. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

«Прямого влучання, на щастя, не було. Снаряд розірвався біля житлового будинку. Постраждали цивільні люди. Це великий будинок на 480 квартир. Також пошкоджень зазнала школа поруч, яка кілька днів тому вже постраждала через ворожий удар», – розповів Терехов.

Зранку комунальні служби почнуть роботи з усунення наслідків обстрілу: будуть закривати віконні контури та обстежувати дах. Пошкоджень комунікацій фахівці не виявили. Увечері 30 березня прибирати наслідки російського влучання взялися мешканці будинку.

Україна перейшла на літній час

Перехід на літній час у 2024 році традиційно відбувся в ніч з суботи на неділю – з 30 на 31 березня. В останню неділю березня українці перевели годинники о 3 годині ночі на 1 годину вперед (тобто з 03:00 на 04:00). 

Годинники переводять із двох причин: через традицію відповідності біологічному календарному часу та для заощадження електроенергії. Український уряд 1996 року затвердив постанову, яка регулює порядок переведення стрілок годинника. Нею українці послуговуються і досі. 

У сучасному світі майже всі годинники переходять на літній (або зимовий) час автоматично. Це можливо завдяки тому, що виробники встановлюють автоматичну синхронізацію часу за заводськими налаштуваннями. Тобто якщо пристрій підключений до мережі, він самостійно синхронізується із серверами точного часу.

А ось звичайні годинники, будильники, механічні прилади доведеться переводити вручну. Щоб не забути це зробити, варто залишити собі нагадування. Наприклад, встановити на смартфоні будильник чи прикріпити нагадування на холодильник. 

Франція передасть Україні сотні машин старої бронетехніки та ракети Aster

Франція в межах нового пакета військової допомоги поставить Україні сотні старих, але досі справних машин бронетехніки. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, пише Le Parisien.

«Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка (VAB): це абсолютно ключове значення для мобільності військ», – пояснив міністр оборони.

Бронетранспортерам VAB понад 40 років. У французькій армії вони поступово замінюються на машини нового покоління Griffon. За словами міністра, VAB хоч і є старою технікою, проте все ще працюють та принесуть Збройним силам України значну користь. Він додав, що сотні машин будуть передані українській стороні у 2024-му та на початку 2025 року.

Також у відповідь на прохання допомогти з посиленням протиповітряної оборони Франція передасть Україні партію ракет Aster 30 для зенітно-ракетних комплексів SAMP/T Mamba.

Байден виграв праймеріз у ще одному штаті

Президент Джо Байден переміг на президентських праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті, отримавши підтримку понад 90% виборців. Голосування відбулося переважно поштою. Партія розповсюджувала бюлетені у лютому серед виборців, які попросили про це. У бюлетенях було вісім прізвищ.

Відомо, що колишній американський президент Дональд Трамп переміг у праймеріз Республіканської партії у Північній Дакоті 4 березня. Він одержав голоси всіх 29 делегатів.

Джо Байден та Дональд Трамп уже гарантували собі номінацію на участь у виборах президента.

Українські хакери однією атакою завдали Росії збитків на понад $12 млрд

Українські хакери отримали доступ до більше 100 російських сайтів і завдали ворогу збитків на понад $12 млрд. 

Команда хакерської групи «UA25» отримала доступ до понад 100 російських сайтів за декілька хвилин. Хакери змогли проникнути на сервери критично важливої інфраструктури та отримати десятки терабайтів засекреченої інформації.

Ця хакерська атака завдавала збитків країні агресору на понад $12 млрд. На відновлення серверів та інформації піде велика кількість часу та ресурсів.

Теги: Харків Франція машини українці президент

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