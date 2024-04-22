Стало відомо, хто очолив рейтинг найбільших роботодавців України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стало відомо, хто очолив рейтинг найбільших роботодавців України
Найбільшим роботодавцем України стала Укрзалізниця — у компанії працює 187 620 співробітників
фото з відкритих джерел

«Укразалізниця», «АТБ» та «Укрпошта» очолили рейтинг найбільших роботодавців в України

Сервіс моніторингу Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців 2024 року, базований на даних Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств. Про це йдеться на сайті аналітичного порталу.

До переліку  потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату.

Найбільшим роботодавцем України стала «Укрзалізниця» – у компанії працює 187 620 співробітників. На другому місці із 44 тисячами робітників опинився «АТБ-Маркет». Третю сходинку обіймає «Укрпошта», де працює 34,7 тисяч співробітників. 

Варто зазначити, що 9 компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Так, протягом минулого року «Укрпошта» звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили «Сільпо» (-18.1%) та «Енергоатом» (-12.5%)

Стало відомо, хто очолив рейтинг найбільших роботодавців України фото 1

До слова, в «Укрпошті» зазначили, що компанія не проводила масового скорочення персоналу, водночас працює над впровадженням масштабних ініціатив щодо діджиталізації процесів та автоматизації ручних операцій.

«Динаміка персоналу компанії за останні роки відображає кілька складних процесів, включаючи міграційні тенденції, пов'язані з повномасштабною війною, зміни в попиті на окремі види послуг, які надає компанія, реорганізацію бізнес-процесів, цифровізацію та автоматизацію, які спрямовані на підвищення ефективності та зменшення ручної праці», – коментують представники «Укрпошти».

Більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві – 6 компаній. Ще 3 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна – у Запорізькій області. 

Варто зазначити, що 9 компаній з рейтингу потрапили до цьогорічного Індексу Опендатабота, як найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.

Як стало відомо, у березні на ринку праці роботодавці були активнішими за шукачів. Компанії розмістили понад 100 000 вакансій на спеціалізованому порталі з пошуку роботи, а от конкуренція за них знову знизилася.

До слова, наразі близько 30% українських ветеранів мають статус безробітних, зокрема, через психологічний дискомфорт від повернення у цивільне середовище. 

Читайте також:

Теги: Сільпо діджиталізації Укрпошта Енергоатом українці рейтинг бізнес Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акція протесту проходили біля Офісу міжнародного захисту в Дубліні
У Ірландії через житло для біженців розгорівся конфлікт – Euronews
23 березня, 05:00
З 14 березня уряд Ірландії скоротив виплати та обмежив термін проживання біженців у державному житлі
Потік українців до однієї з країн ЄС знизився після зміни правил
29 березня, 16:20
Сирський: Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати
Відставка Залужного, мобілізація, ситуація на фронті: основне з інтерв'ю Сирського
29 березня, 13:57
Українська авіація завдала ударів по зосередженню військової техніки окупантів – Генштаб
Українська авіація завдала ударів по зосередженню військової техніки окупантів – Генштаб
2 квiтня, 07:37
Біженці, що оформили довготривале проживання, зможуть зареєструвати транспортний засіб на себе
На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати
7 квiтня, 14:47
13-15 квітня марку можна буде придбати в відділеннях пошти по всій країні
«Укрпошта» анонсувала воєнні марки, присвячені українській зброї (фото)
8 квiтня, 11:05
До повномасштабного вторгнення ГМК був флагманом інвестиційних процесів у країні
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
11 квiтня, 14:57
Гетманцев: проблема у державі, оскільки її перший обов'язок перед бізнесом – створити рівні умови господарювання
Гетманцев назвав ринки, які вдалося вивести «з тіні»
17 квiтня, 13:18
7-річний харківʼянин у Тернополі
Тернопільська бібліотека відмовилася видати книги дитині-переселенцю
17 квiтня, 21:03

Економіка

Стало відомо, хто очолив рейтинг найбільших роботодавців України
Стало відомо, хто очолив рейтинг найбільших роботодавців України
«Метінвест» майже вдвічі збільшив сплату податків до бюджету
«Метінвест» майже вдвічі збільшив сплату податків до бюджету
Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України
Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України
Виплата боргів «Гарпоком» та «Укренерго» стимулюватиме розвиток розподіленої генерації – Центр Разумкова
Виплата боргів «Гарпоком» та «Укренерго» стимулюватиме розвиток розподіленої генерації – Центр Разумкова
Україна отримає €560 млн від Європейського інвестиційного банку
Україна отримає €560 млн від Європейського інвестиційного банку
В Україні падає ціна і якість картоплі
В Україні падає ціна і якість картоплі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
427K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
210K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
104K
Під Києвом затопило велике село
41K
Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні
5848
Справа Гринкевичів: Соня Морозюк розповіла, що наразі із її майном
5770
Дівчина вкрала у полоненого окупанта кілька мільйонів рублів та кинула його

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua