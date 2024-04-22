Стало відомо, хто очолив рейтинг найбільших роботодавців України

«Укразалізниця», «АТБ» та «Укрпошта» очолили рейтинг найбільших роботодавців в України

Сервіс моніторингу Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців 2024 року, базований на даних Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств. Про це йдеться на сайті аналітичного порталу.

До переліку потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату.

Найбільшим роботодавцем України стала «Укрзалізниця» – у компанії працює 187 620 співробітників. На другому місці із 44 тисячами робітників опинився «АТБ-Маркет». Третю сходинку обіймає «Укрпошта», де працює 34,7 тисяч співробітників.

Варто зазначити, що 9 компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Так, протягом минулого року «Укрпошта» звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили «Сільпо» (-18.1%) та «Енергоатом» (-12.5%)

До слова, в «Укрпошті» зазначили, що компанія не проводила масового скорочення персоналу, водночас працює над впровадженням масштабних ініціатив щодо діджиталізації процесів та автоматизації ручних операцій.

«Динаміка персоналу компанії за останні роки відображає кілька складних процесів, включаючи міграційні тенденції, пов'язані з повномасштабною війною, зміни в попиті на окремі види послуг, які надає компанія, реорганізацію бізнес-процесів, цифровізацію та автоматизацію, які спрямовані на підвищення ефективності та зменшення ручної праці», – коментують представники «Укрпошти».

Більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві – 6 компаній. Ще 3 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна – у Запорізькій області.

Варто зазначити, що 9 компаній з рейтингу потрапили до цьогорічного Індексу Опендатабота, як найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.

Як стало відомо, у березні на ринку праці роботодавці були активнішими за шукачів. Компанії розмістили понад 100 000 вакансій на спеціалізованому порталі з пошуку роботи, а от конкуренція за них знову знизилася.

До слова, наразі близько 30% українських ветеранів мають статус безробітних, зокрема, через психологічний дискомфорт від повернення у цивільне середовище.