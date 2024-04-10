Масштаби мобілізації. Парламент просить військових і уряд надати точні цифри

Народний депутат: У питанні фінансування армії ми точно не будемо ані економити, ані зволікати

Гетманцев: «Нещодавно новий головнокомандувач ЗСУ казав, що про «пів мільйона» додатково мобілізованих вже не йдеться»

Аби обговорювати питання додаткових видатків з бюджету на безпеку і оборону, спершу потрібно розуміти остаточну потребу в мобілізації від військового керівництва. Таку думку виразив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

За словами Гетманцева, в уряді вже дискутується питання додаткових видатків з бюджету на оборону. Міністерство фінансів також вже розробило пропозицію щодо акумулювання додаткових ресурсів до держбюджету в сумі 44 млрд. грн.

Гетманцев додає: деякі з цих пропозицій вже формалізовані в законопроєктах про підвищення акцизів на тютюн і на паливо, внесених Кабміном до Верховної Ради.

Однак, що стосується більших сум видатків, для цього, на думку нардепа, парламент має почути остаточну потребу в мобілізації від військового керівництва.

«Приміром, нещодавно новий головнокомандувач ЗСУ казав, що про «пів мільйона» додатково мобілізованих – цифра, яка певний час «гуляла» у публічному просторі, вже не йдеться: після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил її було суттєво зменшено», – розповів голова комітету.

Данило Гетманцев підсумував, що коли військові з фінансистами з уряду зроблять відповідні розрахунки – тоді спільно буде відбуватися пошук джерела їх забезпечення. За словами нардепа, «у питанні фінансування армії ми точно не будемо ані економити, ані зволікати».

Нагадаємо, Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні вже 10 квітня. Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.