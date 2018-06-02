Бабченко: російський канал дзвонив моїм дітям та виманював у них адреси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сім'я Аркадія Бабченка

До дітей журналіста зверталися з російського «Первого канала»

Журналіст Аркадій Бабченко заявив про те, що російський «Первый канал» випитує у його дітей адреси і телефони.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Так. «Первый канал». Послухайте мене зараз дуже уважно. Якщо ви ще хоч раз зателефонуйте моїм дітям. Якщо ви хоч пальцем влізете в їх життя. Якщо ви ще хоч раз спробуєте тероризувати їх, випитати у них їх адреси, телефони, скажете, що їх розшукує брат, приїхати, призначити зустріч…» - написав він.

В цьому випадку Бабченко пообіцяв, що відповідь з його боку не змусить себе чекати.

Журналіст також опублікував номери телефонів, з яких надходили дзвінки.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував.

Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Читайте також:

Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України

Громадянин Г.: все, що відомо про «організатора вбивства Бабченка» на цей момент

«Фонд Путіна» та його клієнти. Що встиг наговорити Борис Герман