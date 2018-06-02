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    Бабченко: російський канал дзвонив моїм дітям та виманював у них адреси

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    Сім'я Аркадія Бабченка - Бабченко: російський канал дзвонив моїм дітям та виманював у них адреси
    Сім'я Аркадія Бабченка

    До дітей журналіста зверталися з російського «Первого канала»

    Журналіст Аркадій Бабченко заявив про те, що російський «Первый канал» випитує у його дітей адреси і телефони.

    Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Так. «Первый канал». Послухайте мене зараз дуже уважно. Якщо ви ще хоч раз зателефонуйте моїм дітям. Якщо ви хоч пальцем влізете в їх життя. Якщо ви ще хоч раз спробуєте тероризувати їх, випитати у них їх адреси, телефони, скажете, що їх розшукує брат, приїхати, призначити зустріч…» - написав він.

    В цьому випадку Бабченко пообіцяв, що відповідь з його боку не змусить себе чекати.

    Журналіст також опублікував номери телефонів, з яких надходили дзвінки.

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

    У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував

    Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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