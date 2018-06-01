«Фонд Путіна» та його клієнти. Що встиг наговорити Борис Герман

Фото: Радіо Свобода Борис Герман, якого СБУ називає організатором «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, наступні два місяці проведе в СІЗО

«Ми з вами є свідками операції, у яку легко можна вплести як правду, так і брехню»

Справа про «вбивство Бабченка» обростає новими подробицями. Затриманий Борис Герман, якого СБУ називає організатором «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка учора вперше після затримання потрапив на публіку і повідомив кілька фактів. Їх достовірність уже спростовували майже усі причетні. Та попри це, інформація, озвучена Германом, привернула увагу до організацій і персон, які досі ніколи не перебували у центрі уваги.

У Шевченківському райсуді, де вчора увечері обирався запобіжний захід, Герман заявив, що організувати злочин йому запропонував його давній знайомий, громадянин України, В'ячеслав Пивоварник. Цей чоловік начебто зараз живе у Москві, працює у «особистому фонді Путіна та займається організаціями безладу в Україні».

По-друге, за словами Германа, українська партія «Розумна сила» фінансується саме цим «фондом Путіна».

По-третє, в оточенні народного депутата фракції «Народний фронт», голови парламентського комітету із нацбезпеки і оборони Сергія Пашинського є люди, які також отримують гроші зі згаданого «фонду». «Не знаю, чи сам Пашинський фінансується цими людьми», - зауважив Герман.

Відповідь Пашинського

Нардеп Пашинський, звичиайно, поспішив відхреститися від «грошей Путіна». Так, на сторінці нардепа у Facebook з’явився допис, у якому працівників російської спецслужби політик називає дебілами і зауважує: «Величезна і дорога машина ФСБ навіть не може придумати для своїх заарештованих агентів нічого крім:

- Я «працював на українську контррозвідку»;

- І Надя Савченко («Я про все знала, але хотіла перевірити боєздатність спецслужб», і такий собі Герман «Я це робив, щоб викрити агентуру ФСБ в Україні»;

- «Вишенькою на торт» - захищають Германа адвокати Рубана і Єфремова».

Той факт, що Пашинський виявився втягнутим у цю історію, можуть пояснювати бізнес-інтереси Бориса Германа. В останні роки, як вже раніше повідомляв «Главком», цей чоловік мав стосунок до єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні, яке має «давні виробничі відносини з Міністерством оборони». Як відомо голова парламентського комітету із нацбезпеки і оборони Пашинський також дотичний до цього бізнесу і не одноразово сам ставав фігурантом різноманітних скандалів, пов’язаних із постачанням військової техніки та зброї армії.

Нардеп Пашинський поспішив відхреститися від «грошей Путіна»

Чи були конфлікти безпосередньо між структурами Германа та Пашинського за державне армійське замовлення, ніхто з фігурантів не повідомляє. Та достеменно відомо, що саме у зв’язку із цією діяльністю у Германа останній рік виникали проблеми з силовиками. Тому всі його заяви сьогодні можна розцінювати лише як метод очорнити конкурентів або звести рахунки.

Реакція «Розумної сили»

У партії «Розумна сила», яку теж «пом’янув» Борис Герман, відреагували теж очікувано. «Офіційно заявляємо: вся викладена інформація щодо політичної партії «Розумна сила» в заяві Бориса Германа не має під собою ніяких підстав, є фейком, смішною спробою навісити новій партії ярлик «агентів Кремля», - йдеться у розісланому ЗМІ повідомленні. «Розумна сила» в особі її керівників не має контактів з так званими фондами Путіна, поняття не мала про замовлення на вбивство Олександра Бабченка (прес-служба партії помилилась з іменем журналіста, - «Главком»), і ніколи не співпрацювала з Пашинським», - йдеться у заяві маловідомої політичної сили.

У партії «Розумна сила» відкинули звинувачення Бориса Германа

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті партії, «Розумна сила» почала функціонувати 22 січня 2016 року. Програма партії виписана дуже обережно і розмито. Якщо ж проаналізувати контент сайту, можна побачити: майже всі матеріали ґрунтуються не на пропозиціях, а на критиці чинної влади – щодо будь-яких аспектів, починаючи від медреформи, закінчуючи обіцянками президента закінчити війну.

У фінансовому звіті за перший квартал цього року, опублікованому на сайті НАЗК, політсила у графі «спонсори», звісно, не вказала «фонд Путіна». Фінансували партію у цей період три фізичні і одна юридична особа.

Так, за три місяці 124 тис. грн перевів на рахунок політсили член партії Олександр Савченко. Інший спонсор – Олексій Любченко – за три місяці віддав «Розумній силі» 65 тис. грн. Він зареєстрований керівником Полтавської організації партії, крім того, людина із таким самим прізвищем, іменем та по батькові значиться у Реєстрі адвокатів України. Третій спонсор партії – В’ячеслав Чушенко. Людина із таким іменем є власником ТОВ «СП «Мультіплекс» (кінотеатр у Києві), ТОВ «Славпіпл» (діяльність, пов’язана із ІТ) та ТОВ «Еф. Сі. Клаб» (надання різних комерційних послуг).

Ще три тисячі гривень на рахунки політсили надійшло від ТОВ «Баланс «АФ», зареєстрована у Києві на бульварі Лепсе (після декомунізації – Вацлава Гавела). Крім того, полтавське ТОВ «Золотий слон» здійснило підтримку партії у вигляді передачі в оренду приміщення за ціною, нижче ринкової. Одне з приміщень, якими користується партія, належить Феліксу Кусаєву, директору запорізького ТОВ «Метпромсервіс». Відповідно до даних сайту «Посіпаки», Кусаєв був помічником на громадських засадах у нардепа сьомого скликання від Партії регіонів Віталія Грушевського.

Інші приміщення знаходяться у власності юридичних осіб: у Києві, Білій Церкві та Полтаві. Частина власників цих компаній мають також бізнес у Донецьку.

Усього ж за три місяці цього року партія витратила майже 200 тис. грн: в основному, це оплата комунальних послуг, аудиту звіту, програмного забезпечення, календарів із символікою та послуг зв’язку. За оренду приміщень за три місяці було сплачено 47 тис. грн.

Партії неодноразово закидали проросійську діяльність. Сайт наповнюється переважно російськомовним контентом, лідер партії Олександр Соловйов звертається до аудиторії також російською. Останнє відео: лідер партії вітає українців із 9 травня, «днем справжньої перемоги».

У ЗМІ з’являлась інформація про те, що, за однією версією, за партією стоїть екс-голова НБУ Сергій Арбузов; за іншою – екс-генпрокурор Віктор Пшонка, а також Віталій Захарченко. При цьому меценати виділили на створення партії до півмільйона доларів. Серед спонсорів цієї партії також називали колишнього першого заступника голови Верховної Ради та екс-керівника Державної митної служби Ігоря Калетника. У «Розумній силі» всі ці чутки, звісно, категорично спростовують.

Активісти «Правого сектору» закидали «Розумній силі» сепаратизм та боротьбу за поширення російської мови. У листопаді минулого року партія намагалась провести «Форум нацменшин», однак активісти зірвали його.

Хто ж такий Пивоварник

З легкої руки Бориса Германа в історії з «убиством Аркадія Бабченка» з’явився ще один фігурант. Замовником злочину затриманий назвав В'ячеслава Пивоварника. «Він працює в особистому фонді Путіна і займається організацією заворушень в Україні, відповідає за теракти на наступних виборах президента. Його звуть В'ячеслав Пивоварник. Це не казка і не містика, все підтверджується! Цей факт був повідомлений мною українській контррозвідці. І контррозвідка дала мені можливість вивчати, як тут створюються запаси зброї, як приходять грошові потоки...», - так описав роль замовника Герман.

У Кремлі вже запевнили, що ніякого персонального фонду Путіна не існує, тому стверджувати про причетність Москви до замовлення вбивства Бабченка не можна.

Що ж стосується персони Пивоварника, то він і дійсно існує. І ЗМІ вже роздобули деяку інформацію про нього. Видання The Bell зазначає, що система «Спарк-Интерфакс» містить дані тільки про одну людину з ім’ям В’ячеслава Олександровича Пивоварника. Він керував і володів частками у п’яти українських юридичних осіб, в тому числі йому належить 50% (внесок у 500 грн) ТОВ «Громадська служба безпеки України». Ця організація зареєстрована у Києві за адресою вулиця Рибальська, 13 у Печерському районі. Номер телефону Громадської служби безпеки, вказаний на сайті Мін’юсту, не є дійсним. Другою часткою у 50% (внесок - 500 грн) володіє Дєєв Сергій Єремійович. У ЗМІ вказано, що він є експертом російського Фонду національної та міжнародної безпеки, який раніше очолював колишній радянський генерал-спецпропагандист Леонід Шершньов (помер у 2014 році).

Замовником злочину Борис Герман назвав В'ячеслава Пивоварника

Також за даними системи «Спарк», в 2012-2016 роках Пивоварник був гендиректором ТОВ «Рускон-Україна». Власником ТОВ значиться іноземна компанія NRV Trade Services ltd. У британському реєстрі є така компанія, і її директором вказано Бориса Германа.

Видання The Bell nfrj; пише, що «Рускон-Україна» пов'язане з російським оператором контейнерних перевезень «Рускон», але посилання, надане виданням як доказ цьому, більше не працює. Найцікавіше, що власником «Рускон» є бізнесмен і колишній депутат Держдуми Сергій Шишкарьов - соратник і близький друг екс-віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов написав у Facebook, що і Рогозін, і Шершньов були у Москві «активними неформальними» операторами з українських проектів підривного характеру, хоча про силові акції поки не було відомо».

В коментарі «Главкому» Пономарьов заявив, що прізвище Пивоварника йому незнайоме, він ніколи про таку людину не чув.

На думку російського політолога Гліба Павловського, свідчення Бориса Германа про те, що Росія готувала масові вбивства, є смішними. «Те, що ми почули про якийсь перелік з десятків імен, яких нібито хотіли вбити викликає «дурний смішок». Спецслужби так не працюють. Якщо вже працюють, то за якоюсь конкретною людиною і не через якісь «фонди», що фінансують замовлення», - сказав в коментарі «Главкому» Павловський. На його думку, нині дуже важко буде розібратися, які саме факти, що випливатимуть у цій справі є справжніми, а які вигаданими.

А щоби зрозуміти логіку операції слід в цих фактах розібратися. «Ми з вами є свідками якоїсь такої операції, у яку легко можна вплести як правду, так і брехню. Постраждають не СБУ, ФСБ, Кремль, чи Київ», каже він, додавши, що від цього постраждає саме довіра до інститутів.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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