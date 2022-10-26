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Безробітні українці підуть в «Армію відновлення»: що це і як працюватиме 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Безробітні українці підуть в «Армію відновлення»: що це і як працюватиме 
Уряд готує службу для тих, хто залишився не при справах
фото з відкритих джерел

Безробітні виконуватимуть суспільно корисні роботи у регіонах

 

Українці, які тимчасово безробітні, будуть залучатися до оплачуваних суспільно корисних робіт у регіонах. Однак на високу оплату безробітним не варто розраховувати. Про те, що таке «Армія відновлення», розповіли в Міністерстві економіки.

«Уряд розробив та запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах», – розповіла перша віце-прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До «Армії відновлення» зможе приєднатися кожен, хто з тієї чи іншої причини залишився без роботи. Держава зобов'язується оплачувати цю працю. Але плата, звісно, буде невисокою – на рівні мінімалки 6700 грн. 

Зокрема, безробітні залучатимуться до таких видів робіт:

  • облаштування та зміцнення блок-постів, вирубування дерев для формування окопів; 
    заготівля дров для військових та населення;
  • розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій;
  • зміцнення дамб;
  • розчищення автомобільних шляхів від завалів;
  • розвантаження гуманітарної допомоги;
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках та соціальних об'єктах під укриття;
  • ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
  • надання допомоги ВПО, людям з інвалідністю, людям похилого віку.

Організацією фронту робіт для «Армії відновлення» займаються обласні військові адміністрації спільно з військовим командуванням. До таких робіт залучатимуть не лише офіційно зареєстрованих безробітних, а й усіх працездатних громадян. Зокрема, у них також будуть задіяні ВПО, які не мають протипоказань до важкої фізичної праці. Під час організації таких робіт будуть дотримані усі вимоги трудового законодавства. Роботу буде організовано на основі строкових трудових договорів. 

Наразі такими видами робіт охоплено майже пів тисячі безробітних лише у двох областях – Чернігівській та Сумській. 

За підсумками поточного року в Україні очікують 30% безробіття. Проте насправді безробітних у країні набагато більше, кажуть експерти. Безробітних жінок набагато більше, ніж безробітних чоловіків: 65% проти 35%.  

До слова, в Україні понад 700 тис. безробітних людей.

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Теги: армія безробіття військові держава міністр населення українці укриття

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