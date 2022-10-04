Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, скільки в Україні безробітних

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки в Україні безробітних
Дуже багато людей поїхали за кордон
фото з відкритих джерел

Цього року статус безробітного мали понад 700 тис. людей

В Україні понад 700 тис. безробітних людей. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила директор департаменту Державного центру зайнятості Любов Бершадська.

«Статус безробітного мали понад 700 тис. осіб. Це менше, ніж минулого року, але є й об'єктивні причини. Дуже багато людей поїхали за кордон. Є велика кількість територій, які непідконтрольні Україні. Хоча ми не припиняємо обслуговування громадян, якщо вони звертаються до територій, де ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані, але пошук роботи повною мірою ми там провести не можемо. Тому протягом дев'яти місяців було понад 700 тисяч, а на 1 жовтня це 260 тисяч», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням проголосувати за законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів в Україні, який має значно спростити цю процедуру. 

До слова, Рада нацбезпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення про введення нових пакетів санкцій проти юридичних та фізичних осіб, що причетні до повномасштабної війни проти України. Загалом санкції стосуються 3 600 осіб

 

Читайте також: Власність росіян і білорусів, яку конфіскувала Україна. Список публікується вперше

Теги: безробіття війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Штраф і 10 діб арешту. Російський суд покарав жінок за виконання «Червоної калини»
Штраф і 10 діб арешту. Російський суд покарав жінок за виконання «Червоної калини»
Росія тероризує Харків. В українському місті пролунали вибухи
Росія тероризує Харків. В українському місті пролунали вибухи
У цей день не можна сваритись: прикмети і заборони на 4 жовтня
У цей день не можна сваритись: прикмети і заборони на 4 жовтня
Скандальні опитування Маска: соцмережа вибухнула мемами (фото)
Скандальні опитування Маска: соцмережа вибухнула мемами (фото)
Герої України. Захисники Маріуполя отримали почесні ордени
Герої України. Захисники Маріуполя отримали почесні ордени
Був запах багаття, пороху і трупів. Волонтерка розповіла, як маріупольці покидали окуповане місто
Був запах багаття, пороху і трупів. Волонтерка розповіла, як маріупольці покидали окуповане місто

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
138K
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням
116K
Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України
112K
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці
98K
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона
94K
Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну

Новини

ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
2 жовтня, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
1 жовтня, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту