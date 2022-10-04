Стало відомо, скільки в Україні безробітних

Цього року статус безробітного мали понад 700 тис. людей

В Україні понад 700 тис. безробітних людей. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила директор департаменту Державного центру зайнятості Любов Бершадська.

«Статус безробітного мали понад 700 тис. осіб. Це менше, ніж минулого року, але є й об'єктивні причини. Дуже багато людей поїхали за кордон. Є велика кількість територій, які непідконтрольні Україні. Хоча ми не припиняємо обслуговування громадян, якщо вони звертаються до територій, де ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані, але пошук роботи повною мірою ми там провести не можемо. Тому протягом дев'яти місяців було понад 700 тисяч, а на 1 жовтня це 260 тисяч», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням проголосувати за законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів в Україні, який має значно спростити цю процедуру.

До слова, Рада нацбезпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення про введення нових пакетів санкцій проти юридичних та фізичних осіб, що причетні до повномасштабної війни проти України. Загалом санкції стосуються 3 600 осіб.

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