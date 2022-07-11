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    Думки вголос

    Скорочення держслужбовців. Катастрофа чи крок уперед?

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

    •  glavcom.ua
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    Державна служба &ndash; це не кількість державних службовців, це набір функцій і інструментів їх виконання - Скорочення держслужбовців. Катастрофа чи крок уперед?
    Державна служба – це не кількість державних службовців, це набір функцій і інструментів їх виконання
    фото з відкритих джерел

    Більшість людей не розуміють що таке державна служба

    Немав особливого бажання говорити на цю тему, та й не дуже вона цікава мабуть. Особливо враховуючи те, що я був в 2014 році серед тих, хто сказав, що запущена реформа держслужби буде катастрофою. По факту, реформа стала катастрофою, всі знайшли винних, і чекали нового часу. Здається, цей час настав.

    Час нової катастрофи

    Я не буду коментувати нові проекти скорочень держслужбовців, як нову реформу. Як людина, яка трошки мала відношення до системи – я просто викладу бачення, як має виглядати справжня реформа.

    Найважливіше, що всі ви маєте запам’ятати: розмови про кількість держслужбовців є некомпетентні. Що разу як ви чуєте щось в стилі треба звільнити 70%, 90%, 50%, чи просто 150 тисяч – це все від того, що люди не розуміють що таке державна служба. Хоча ні, такі люди взагалі не розуміють, що таке управління.

    Давайте уявимо, що ви виробляєте молоко. Скільки у вас має працювати людей? 10 чи 100? Тисячу? Правильно, тут ви починаєте задавати питання: це залежить від ... і далі перераховуєте: об’ємів, технологій, логістики, підрядників. Тобто ви не обговорюєте цифри. Більше того, 10 чи 1000 вам не здається мало чи багато, правда? Бо це взагалі не про кількість. То чому ж ви не застосовуєте ці самі питання, коли говорите про державну службу?

    Державна служба – це не кількість державних службовців, це набір функцій і інструментів їх виконання

    Коли хтось кричить, що треба всіх розігнати, то насправді, він має на увазі, що треба скоротити державні функції. Ось, наприклад, в держави зараз є функція – підтримувати громадську безпеку та протидію злочинності. Для цього в неї є аж 152 000 поліцейських посад. І тут вони виконують цілу купу різних функцій: патрулюють, розслідують, затримують. Будь-яке скорочення ставить питання про те, чи зможуть вони виконувати покладені на них функції?

    Тому можна прибрати якусь функцію і скоротити всіх. Або можна почати реалізовувати функцію не через людей, а електронні інструменти. Наприклад, раніше треба було дуже багато людей, для видачі і виготовлення паспортів. Електронний паспорт дозволить скоротити більшість з них, тому, що більшість їхніх функцій (прийом паперових документів, перевезення, виготовлення паспорту і тп) стануть не потрібні. Тому ще раз скорочення державних службовців має відбуватись тільки через скорочення державних функцій або впровадження нових інструментів їх виконання.

    З перших днів війни мав бути створений воєнний кабінет. Я про це неодноразово писав. Але що таке воєнний кабінет?

    Це уряд, який виконує тільки військові і критичні цивільні функції

    Фактично, в нас такий уряд і вийшов, тільки по факту була купа людей, які нічого не робили, але отримували зарплати. За моїми оцінками наш уряд в березні виконував десь тільки 20% функцій, тобто 80% державних службовців не були задіяні. Питання воєнного кабінету не знято з порядку денного. Кризи які вже були, як от бензинова, тільки початок, на осінь в нас буде просто катастрофічна ситуація (опалення, безробіття, переселенці). І уряд має бути дуже швидким і проактивним, в воєнному форматі вирішувати більшість питань.

    Порядок створення воєнного кабінету, на мою думку, мав би виглядати так:

    1. Аналіз положень всіх міністерств і припинення тих функцій, які не виконуються в рамках воєнного часу
    2. Створення спеціального резерву і переведення туди державних службовців, чиї функції не виконуються під час війни. Чому не звільнення? Тому, що ці функції будуть відновлюватись і потрібні люди, які знають, що робити. Наприклад, у нас було відключено більшість електронних реєстрів, а зараз ми їх підключаємо назад. Якщо б ми звільнили цих людей, процес підключення зайняв б багато часу.
    3. Додавання нових функцій для воєнного часу. Так, на жаль, війна змушує більшість органів влади діяти не типово. Так, в рамках Нацполіції, Нацгвардії, Прикордонної служби були створені нові підрозділи і нові одиниці. А це знову збільшує кількість службовців.

    На цьому етапі говорити про якісь інші реформи державного управління, окрім воєнного кабінету – немає змісту. Пояснювати чому навіть не варто.

    Кейс МВС

    Поділюся з вами ще кейсом МВС, який ми реалізували з командою Ярослава Погорілого в перші місяці роботи.

    Ми взяли положення про міністерство і звірили його з апаратом. Виявилось, що цілий ряд функцій не був взагалі передбачений в структурі. Так, наприклад, МВС забезпечує мобілізацію Нацгвардії, але виявилось, що жодного департаменту і жодного співробітника, який цим займається в апараті не було.

    Тоді ми ще окремо пройшлись по положенням всіх підрозділів і посадовим інструкціям, і виявили там чимало такого, що на голову не налазило. Дубляж функцій складав до 30%. Десь ми знайшли аж 70 людей, які практично нічого не робили, а десь навпаки був повний завал, через брак робочих рук.

    За результатами нашого функціонального аналізу, який, на жаль, робився в дуже стислі строки:

    • ми вийшли на скорочення чисельності в 10%
    • було ліквідовано 3 директорати, 2 департаменти, 1 відділ
    • організаційно-штатні зміни торкнулися 90% підрозділів

    Підсумовуючи цей пост, я хочу, щоб всі розуміли важливу річ: державний апарат можна і треба скорочувати при підвищенні ефективності. Але ви не можете цього робити не розібравшись детально хто за що відповідає і які функції виконує. Тому спочатку аналіз функцій, а тоді реформи. Не навпаки, як зараз і як колись намагались це зробити.

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    Джерело: блог Віктора Андрусіва

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    Теги: росія МВС окупанти державна служба реформа переселенці війна паспорт військові Україна безробіття уряд окупація #stoprussia
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    Скорочення держслужбовців. Катастрофа чи крок уперед?