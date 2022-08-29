«Біль, який рве душу». Солдат Парасюк про найстрашніше, що бачив на війні

Володимир Парасюк оприлюднив допис про батьківство під час війни

Екснардеп Володимир Парасюк розповів про свого маленького сина та поділився своїми роздумами про найгірші сторони війни. Парасюк, який служить зараз у війську, вважає найстрашнішим на цій війні – загибель дітей. Про це екснардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

Парасюк зазначив, що він дуже сумує за сином, поки перебуває у зоні бойових дій.

«Знаєте, Бог подарував мені найбільший скарб в житті – мого синочка Устима. Серце просто переповнюється радістю і щастям, коли він біля мене засинає. Коли його маленькі ручки тримаються за мій палець, як за щось дуже важливе і надійне. А зранку взагалі сонце якесь яскравіше, коли він прокидається. В цьому маленькому, але дуже великому сердечку, стільки любові, що ти просто готовий злетіти до небес. Цей солодкий малюк змінив моє життя, перевернув його з ніг на голову.

Йому було п'ять місяців, коли я пішов воювати. Потім я його вже побачив, як він почав сидіти. Потім знову фронт, а він за цей час став на ніжки. Я багато пропустив в його житті. Коли ми були в Лисичанську-Сєвєродонецьку, було так страшно, що інколи здавалась, що людина не може цього витримати, але коли я в телефоні відкривав фото Устима, ставало легше. Бо було єдине бажання, щоб у нього було майбутнє, щоб він міг жити там, де захоче, а не там, де йому скажуть. Реальність зараз дуже жорстока і страшна, і він багато чого не розуміє, але я завжди відчував, як йому мене не вистачало, як він сумував і хотів мати тата біля себе», – йдеться у дописі.

За словами Парасюка, побачені ним смерті дітей на війні «будуть з ним до кінця життя». Він також наголосив, що багато дітей стали сиротами, бо їхніх батьків вбили окупанти.

«За весь період вторгнення я надивився на такі жахи, що вони будуть зі мною до кінця життя. Я бачив як маленьких одномісячних діток несуть з Ірпеня, який засипають снарядами. Бачив в Харкові батька, який втратив єдиного 12-річного сина. Цей хлопчина загинув, коли вони з татом пішли годувати покинутих тварин в зоопарку. В Лисичанську в моїй машині стекла кров‘ю маленька дівчинка, бо ми так і не встигли її довезти до лікарні. Бачив переповнені підвали будинків, де дітки тижнями не могли вийти на свіже повітря. Бачив як мої побратими героїчно гинули в боях і їхні останні слова були: «Піклуйтесь про моїх дітей. Скажіть, що тато їх дуже любить». Скільки цих маленьких ангеликів загинуло, скільки стали сиротами. Це не те, що сльози, це біль, який рве душу», – написав він.

Парасюк наголосив, що зараз українці повинні докласти усіх сил, щоб вибороти мирне небо для наших дітей.

«Мені завжди важко розлучатись з синочком, але ми маємо здобути мирне небо для наших дітей. Чого б це нам не коштувало. Вони ні в чому не винні. Їх добрі і щирі оченята хочуть просто радіти життю. Знаю, що доведеться знову повернутись на фронт, але зараз я лежу поряд з Устимом, милуюсь його сном, і за це хочу подякувати всім, хто зараз цього не може зробити. Бо вони десь там в окопах. Дякую», – зазначається у дописі.

Додамо, що Володимир Парасюк став батьком наприкінці жовтня 2021 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що екснардепа Володимира Парасюка, який наразі воює у складі Збройних сил України, нещодавно прооперували. Травму екснардеп отримав під час виконання бойового завдання у районі Сєвєродонецька на Луганщині. Зведена група, у складі якої він перебував, потрапила під ворожий вогонь артилерії.