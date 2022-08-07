Солдат Парасюк розповів про травму, яку отримав під ворожим артилерійським вогнем

Екснардеп перебуває у лікарні, його прооперували

Екснардепа Володимира Парасюка, який наразі воює у складі Збройних сил України, нещодавно прооперували. На своїй сторінці у Facebook він розповів, яку саме травму отримав.

«Пошкодження капсульно-зв’язкового апарату лівого колінного суглобу. Розрив медіального меніска», – ідеться у довідці, яку оприлюднив солдат Парасюк.

У документі також вказано, що травму екснардеп отримав під час виконання бойового завдання у районі Сєвєродонецька на Луганщині. Зведена група, у складі якої він перебував, потрапила під ворожий вогонь артилерії.

Нагадаємо, раніше Парасюк заявляв, що ситуація з Сєвєродонецьком і Лисичанськом у військовому плані повністю себе вичерпала. Парасюк пообіцяв українцям, що ЗСУ обов'язково повернуться та звільнять населені пункти Луганської області, проте зараз стратегічно важливіше відступити, щоб згодом повернути собі втрачені позиції.