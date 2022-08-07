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Солдат Парасюк розповів про травму, яку отримав під ворожим артилерійським вогнем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Солдат Парасюк розповів про травму, яку отримав під ворожим артилерійським вогнем
Солдат Парасюк відновлюється після операції
фото: Володимир Парасюк/Facebook

Екснардеп перебуває у лікарні, його прооперували

Екснардепа Володимира Парасюка, який наразі воює у складі Збройних сил України, нещодавно прооперували. На своїй сторінці у Facebook він розповів, яку саме травму отримав.

«Пошкодження капсульно-зв’язкового апарату лівого колінного суглобу. Розрив медіального меніска», – ідеться у довідці, яку оприлюднив солдат Парасюк.

Солдат Парасюк розповів про травму, яку отримав під ворожим артилерійським вогнем фото 1

У документі також вказано, що травму екснардеп отримав під час виконання бойового завдання у районі Сєвєродонецька на Луганщині. Зведена група, у складі якої він перебував, потрапила під ворожий вогонь артилерії.

Нагадаємо, раніше Парасюк заявляв, що ситуація з Сєвєродонецьком і Лисичанськом у військовому плані повністю себе вичерпала. Парасюк пообіцяв українцям, що ЗСУ обов'язково повернуться та звільнять населені пункти Луганської області, проте зараз стратегічно важливіше відступити, щоб згодом повернути собі втрачені позиції.

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