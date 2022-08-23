Біля Черкас чоловік напав на електриків: бив палицею й кидався стільцем (відео)

У Червоній Слободі чоловік із палицею напав на електрика й кидав каміння в людей

42-річному чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років

Чоловік вдарив дерев’яною палицею електрика та кидався камінням у людей і техніку. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Черкаській області.

Близько 14:00 години працівники ПАТ «Черкасиобленерго» прибули на вулицю Рибальську, щоб відрізати кабель від центральної лінії електропередач, який чоловік, що має борги за електроенергію, під’єднав незаконно. Проте останній почав перешкоджати електрикам, зухвало поводитись і виражатись в їхній бік нецензурною лайкою.

Потім чоловік взяв дерев’яну палицю та наніс нею удар 44-річному працівнику сторожової охорони відділу економічної безпеки, після чого кинув у нього стільцем.

Охоронці намагалися зупинити протиправні дії чоловіка, але він почав кидатись з двору камінням в напрямку людей і техніки, при цьому завдав травм трьом особам. На місце події за викликом прибули поліцейські Черкаського райуправління поліції. Вони затримали порушника у процесуальному порядку.

За фактом хуліганства, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, пов’язане з опором громадянам, які припиняють хуліганські дії, що передбачено ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України, відкрите кримінальне провадження. Затриманому, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, повідомили про підозру у вчиненому правопорушенні. Наразі у суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

42-річному чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Досудове розслідування триває.