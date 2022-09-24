Український журналіст потрапив до списку «іноагентів» у РФ

Роман Цимбалюк 15 років працював у Москві і залишив РФ незадовго до початку збройного вторгнення до України

Російський мін'юст стверджує, що Цимбалюк займається політичною діяльністю, отримуючи фінансування з України

Мін'юст Росії розширив список фізосіб-«іноагентів», додавши в нього чотири особи, серед яких український журналіст Роман Цимбалюк. Про це повідомляє РБК-Україна.

Російський мін'юст стверджує, що усі четверо займаються політичною діяльністю, отримуючи при цьому фінансування чи іншу допомогу з України.

Цимбалюк 15 років працював у Москві, регулярно ставив питання російському диктатору Володимиру Путіну на щорічних пресконференціях, входив до числа журналістів, які щоденно спілкувалися з представником Кремля Дмитром Пєсковим. Він залишив Росію незадовго до початку збройного вторгнення до України.

Крім нього до списку потрапив Данило Кен - голова опозиційного «Альянсу вчителів», який виступав проти пропаганди війни на шкільних «Розмовах про головне», які стали обов'язковими з вересня цього року (раніше Кен був муніципальним депутатом у Петербурзі).

До реєстру потрапив і Дмитро Іванов - імовірно, відеоблогер kamikadze_d.

Четвертий «іноагент» - головний редактор видання Newsader, який працював на «Радіо Свобода».

Нагадаємо, минулого тижня фізособою-«іноагентом» у РФ було оголошено пародиста і сатирика Максима Галкіна, який активно виступав проти російського збройного вторгнення.

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