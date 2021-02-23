«Більше ніж зазвичай, але треба ще»: Львів вийшов на підтримку Сергія Стерненка (Фото)

До протесту долучився і перший заступник міського голови Львова

Львів'яни на площі Ринок зібралися на мітинг у підтримку екслідера одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка, якого 23 лютого засудили до 7 років і 3 місяців ув’язнення.

Про це інформує Dailylviv.

Люди прийшли із плакатами «Прийшла весна, не тих саджають», «Волю Стерненку», «Судилище».

«Більше ніж зазвичай, але треба ще. Добрий вечір. Аваков – чорт!», коментує подію у Львові журналіст Роман Рак, на своїй сторінці у Facebook.

За повідомленням пресслужби Львівської міськради, до протесту долучився і перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він, зокрема, висловив підтримку активісту, а також відзначив потребу держави в цілковитій реформі судової системи.

«Кожен, хто хоч раз зіштовхувався з судами, думаю, точно мав дуже неоднозначні відчуття – відчуття ручної системи. І така судова система, яка сьогодні є, яка не захищає тих, хто правий, яка повністю знецінює права людини, гірше того – вона людину, яка сама себе захищає, повністю нівелює, існувати більше не може. Судова реформа має відбутися. Це про кожного з нас, це про нашу країну. На місці Стерненка завтра може бути будь-хто. Це не лише про його права – це про права кожного з нас. Ми не можемо мовчати, ми маємо сказати: Стерненку – волю!» – зазначив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

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Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

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