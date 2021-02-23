Вінничанин вийшов на одиночний пікет в підтримку Стерненка
Він не погоджується із сьогоднішнім рішенням суду ув’язнити активіста на 7 років
Сьогодні, 23 лютого, у Вінниці відбувся одиночний пікет на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років позбавлення волі.
Як повідомили на «Суспільному», таку акцію влаштував вінничанин Вадим Купальський, який вийшов на площу Небесної Сотні з плакатом «Стерненку волю! По Венедіктовій справа буде по-любому!».
Вінничанин каже що, не погоджується із сьогоднішнім рішенням Приморського районного суду Одеси ув’язнити на 7 років та 3 місяці Сергія Стерненка, активіста і колишнього очільника одеського «Правого сектора».
«Хочу виразити свою думку. Так не може бути. Бо той, хто замовив вбивство Стерненка, у в’язниці не сидить, а його садять. То як це?» – зазначив Вадим Купальський.
Крім цього сьогодні о 19:00 на Майдані Небесної Сотні у Вінниці анонсована акція протесту «Свободу Сергію Стерненку!», на яку зберуться мешканці міста. Аналогічні акції відбудуться цього вечора по всій країні.
Нагадаємо, сьогодні Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років і трьох місяців ув’язнення та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої.
Активісту Сергію Стерненку інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї (ножа, яким він захищався під час нападу).
У травні 2018 року Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул напали на Стерненка під його будинком в Одесі. Стерненко, захищаючись, поранив ножем Кузнєцова, в результаті чого той загинув. Ісайкул зараз знаходиться за кордоном.
СБУ ставить під сумнів версію Стерненка про самооборону під час нападу. У відомстві стверджують, що активіст вже після нападу, коли його життю нічого не загрожувало, наздогнав Кузнєцова і завдав йому кілька поранень, в тому числі смертельне поранення в серце.