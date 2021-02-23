Вінничанин вийшов на одиночний пікет в підтримку Стерненка

Сьогодні о 19:00 на Майдані Небесної Сотні у Вінниці анонсована акція протесту «Свободу Сергію Стерненку!»

Він не погоджується із сьогоднішнім рішенням суду ув’язнити активіста на 7 років

Сьогодні, 23 лютого, у Вінниці відбувся одиночний пікет на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили на «Суспільному», таку акцію влаштував вінничанин Вадим Купальський, який вийшов на площу Небесної Сотні з плакатом «Стерненку волю! По Венедіктовій справа буде по-любому!».

Вінничанин каже що, не погоджується із сьогоднішнім рішенням Приморського районного суду Одеси ув’язнити на 7 років та 3 місяці Сергія Стерненка, активіста і колишнього очільника одеського «Правого сектора».

«Хочу виразити свою думку. Так не може бути. Бо той, хто замовив вбивство Стерненка, у в’язниці не сидить, а його садять. То як це?» – зазначив Вадим Купальський.

Крім цього сьогодні о 19:00 на Майдані Небесної Сотні у Вінниці анонсована акція протесту «Свободу Сергію Стерненку!», на яку зберуться мешканці міста. Аналогічні акції відбудуться цього вечора по всій країні.