Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури – Порошенко

П'ятий президент наголошує, що переслідування патріотів, волонтерів і ветеранів стали «ознакою часу» в Україні

Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка – це не просто вибіркове правосуддя, а «наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського». Про це пише у Facebook п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.

«Представникам п’ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», – нагадав Петро Порошенко.

«Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це – наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», – констатує п’ятий президент.

«Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п’ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу – очистити Офіс президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», – резюмує лідер «Європейської солідарності».

У вівторок, 23 лютого, в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до семи років позбавлення волі.

Його визнали винним у викраденні депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича. Сергій Стерненко збирається оскаржувати вирок. Він вважає справу «політично вмотивованою розправою».

Як повідомив журналіст Денис Казанський, Стерненка судив суддя Віктор Попревич із Донецька. Він ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна

Нагадаємо, активісту Сергію Стерненку інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї (ножа, яким він захищався під час нападу).

У травні 2018 року Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул напали на Стерненка під його будинком в Одесі. Стерненко, захищаючись, поранив ножем Кузнєцова, в результаті чого той загинув. Ісайкул зараз знаходиться за кордоном.

СБУ ставить під сумнів версію Стерненка про самооборону під час нападу. У відомстві стверджують, що активіст вже після нападу, коли його життю нічого не загрожувало, наздогнав Кузнєцова і завдав йому кілька поранень, в тому числі смертельне поранення в серце.