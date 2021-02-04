Головний лікар Інституту раку: Щороку 200 тис. українців лікуються від онкохвороб

«Майже 150 тис. пацієнтів отримують хіміотерапію»

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко визнав, що держава не завжди вчасно може забезпечити онкохворих в Україні базовим набором ліків. На це є декілька причин, серед яких і переорієнтація виробництв з ліків для онкохворих, – на виробництво ліків від «ковіду».

«Причини у менеджменті, логістиці, невчасному оголошенні тендерів, умовах транспортування і зберігання», – зазначив Безносенко в інтерв’ю «Главкому».

Проте, за словами головного лікаря, на державному забезпечені на сьогоднішній день 150 тис. пацієнтів, які своєчасно отримують хіміотерапію. «Лікуються у нас від раку щороку 200 тис. пацієнтів, з них 140 тис. діагноз поставили протягом останнього року. Відомо лише, що майже 150 тис. пацієнтів отримують хіміотерапію. Тобто цю послугу держава задовольняє», – наголосив Безносенко.

Андрій Безносенко

Однак трапляються випадки, коли пацієнтам доводиться купувати за власний кошт навіть базові ліки, які має фінансувати держава. «На жаль, це відбувається регулярно, але набагато рідше ніж 3-5 років тому. Знаю, що МОЗ та ДП «Медичні закупівлі України» постійно працюють над покращенням логістики та адекватного менеджменту закупівельних процесів», – наголосив головний лікар Інституту.