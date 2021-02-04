Головний лікар Інституту раку: Щороку 200 тис. українців лікуються від онкохвороб
«Майже 150 тис. пацієнтів отримують хіміотерапію»
Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко визнав, що держава не завжди вчасно може забезпечити онкохворих в Україні базовим набором ліків. На це є декілька причин, серед яких і переорієнтація виробництв з ліків для онкохворих, – на виробництво ліків від «ковіду».
«Причини у менеджменті, логістиці, невчасному оголошенні тендерів, умовах транспортування і зберігання», – зазначив Безносенко в інтерв’ю «Главкому».
Проте, за словами головного лікаря, на державному забезпечені на сьогоднішній день 150 тис. пацієнтів, які своєчасно отримують хіміотерапію. «Лікуються у нас від раку щороку 200 тис. пацієнтів, з них 140 тис. діагноз поставили протягом останнього року. Відомо лише, що майже 150 тис. пацієнтів отримують хіміотерапію. Тобто цю послугу держава задовольняє», – наголосив Безносенко.
Однак трапляються випадки, коли пацієнтам доводиться купувати за власний кошт навіть базові ліки, які має фінансувати держава. «На жаль, це відбувається регулярно, але набагато рідше ніж 3-5 років тому. Знаю, що МОЗ та ДП «Медичні закупівлі України» постійно працюють над покращенням логістики та адекватного менеджменту закупівельних процесів», – наголосив головний лікар Інституту.
Програмою медичних гарантій будуть додані такі пакети з новими тарифами:
- Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах;
- Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей;
- Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах
Лікування онкохворих пацієнтів в Україні стало частково безплатним для пацієнтів із запровадженням навесні минулого року другого етапу медичної реформи. Але як розповідають самі онкохворі, часом своъ права доводиться відстоювати, оскільки не всі лікарні радо надають необхідне лікування за бюджетний кошт. В інтернеті не важко знайти численні розповіді пацієнтів про те, як вони добиваються гарантованого державою.
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