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Більшість областей України накриє дощами: прогноз погоди на 25 жовтня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Більшість областей України накриє дощами: прогноз погоди на 25 жовтня
Повітря в Україні прогріється до 21 градуса
фото ілюстративне

Ранкові й вечірні тумани наповнюватимуть повітря вологою

Сьогодні, 25 жовтня, у більшості областей України очікуються дощі. У столиці нашої держави можуть пройти дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у Києві

У столиці з великою ймовірністю пройде дощ у другій половині дня або ввечері, тоді як вранці очікується лише туман. Нічна температура становитиме +9 +11 градусів, вдень повітря прогріється до +12 +14 градусів.

Погода в регіонах

Вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей та Криму, – дощ. Вітер південний з переходом у західних областях на північно-західний 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 5 – 10 градусів, вдень 11 – 16 градусів, у Південній частині 16 – 21 градус.

У більшості областей України очікуються дощі, але смуга від Чернігівщини через Полтавщину, Дніпро до Запоріжжя залишиться сухою, однак ранкові й вечірні тумани наповнюватимуть повітря вологою.

Вітер на сході України буде рвучким, сильним, а загалом переважно помірний, південного напрямку

Прогноз погоди в містах України:

  • Ужгород – +11...+17
  • Львів – +8...+15
  • Івано-Франківськ – +9...+17
  • Тернопіль – +8...+14
  • Чернівці – +8...+16
  • Хмельницький – +8...+14
  • Луцьк – +8...+12
  • Рівне – +8...+13
  • Житомир – +8...+13
  • Вінниця – +8...+14
  • Одеса – +10...+19
  • Миколаїв – +9...+18
  • Херсон – +9...+19
  • Сімферополь – +9...+18
  • Кропивницький – +8...+14
  • Черкаси – +8...+14;
  • Чернігів – +8...+14
  • Суми – +6...+12
  • Полтава – +8...+13
  • Дніпро – +8...+15
  • Запоріжжя – +8...+16
  • Донецьк – +6...+13
  • Луганськ – +6...+12
  • Харків – +7...+13
  • Київ – +9...+14.
Більшість областей України накриє дощами: прогноз погоди на 25 жовтня фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

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Теги: Україна прогноз погоди

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