Більшість областей України накриє дощами: прогноз погоди на 25 жовтня
Ранкові й вечірні тумани наповнюватимуть повітря вологою
Сьогодні, 25 жовтня, у більшості областей України очікуються дощі. У столиці нашої держави можуть пройти дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Києві
У столиці з великою ймовірністю пройде дощ у другій половині дня або ввечері, тоді як вранці очікується лише туман. Нічна температура становитиме +9 +11 градусів, вдень повітря прогріється до +12 +14 градусів.
Погода в регіонах
Вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей та Криму, – дощ. Вітер південний з переходом у західних областях на північно-західний 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 5 – 10 градусів, вдень 11 – 16 градусів, у Південній частині 16 – 21 градус.
У більшості областей України очікуються дощі, але смуга від Чернігівщини через Полтавщину, Дніпро до Запоріжжя залишиться сухою, однак ранкові й вечірні тумани наповнюватимуть повітря вологою.
Вітер на сході України буде рвучким, сильним, а загалом переважно помірний, південного напрямку
Прогноз погоди в містах України:
- Ужгород – +11...+17
- Львів – +8...+15
- Івано-Франківськ – +9...+17
- Тернопіль – +8...+14
- Чернівці – +8...+16
- Хмельницький – +8...+14
- Луцьк – +8...+12
- Рівне – +8...+13
- Житомир – +8...+13
- Вінниця – +8...+14
- Одеса – +10...+19
- Миколаїв – +9...+18
- Херсон – +9...+19
- Сімферополь – +9...+18
- Кропивницький – +8...+14
- Черкаси – +8...+14;
- Чернігів – +8...+14
- Суми – +6...+12
- Полтава – +8...+13
- Дніпро – +8...+15
- Запоріжжя – +8...+16
- Донецьк – +6...+13
- Луганськ – +6...+12
- Харків – +7...+13
- Київ – +9...+14.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.
Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.
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