Блекаут через війну: головні поради підготовки до російського тероризму

Українцям рекомендують запастися певною категорією товарів

Триває 205-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Через постійні обстріли у багатьох містах немає водопостачання, пошкоджені тепломережі, електрика. Тож, аби пережити незручності через російські обстріли, українцям рекомендують запастися певною категорією товарів, зробити запаси їжі, придбати теплий одяг та подбати про додаткові джерела тепла.

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Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.