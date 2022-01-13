«Як тебе не любити»: Богдан показав, куди його занесло (фото)

На днях Богдан просив своїх читачів підказати йому визначні місця, на які можна буде подивитися

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан продовжує свій відпочинок за кордоном. Сьогодні він прилетів у Лос-Анджелес та оприлюднив у Facebook відповідні фото.

«Як тебе не любити, ЛосАнжелес мій!!!», – написав ексглава Офісу Зеленського.

Зазначимо, на днях Андрій Богдан звернувся по допомогу у соцмережах. Він попросив своїх читачів підказати йому визначні місця Лос-Анджелеса, на які можна буде подивитися. Фоловери не змусили довго чекати і порадили Андрію подивитись інтерв'ю з Гордоном. Також адвокату порадили подивитися Шварцнеггера та себе показати.

До слова, Богдан серед полуоголених дівчат зустрів Новий рік.

Нагадаємо, колишній соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан очолював Офіс президента з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. Після звільнення з посади юрист почав виступати з різкою критикою чинної влади у ЗМІ.

Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза. Також Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти.

Нещодавно екссоратник Зеленського заявив, що президент розпорядився посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим.