Зеленський не навчився керувати країною – Богдан

Колишній керівник Офісу президента вважає, що Зеленський так і не навчився управляти країною

Президент України Володимир Зеленський грає роль і постійно бреше, вважає колишній глава Офісу президента Андрій Богдан. Про це він заявив в інтерв'ю Дмитрові Гордону, пише видання «Гордон».

«У нас узагалі загалом велика проблема в державі. Ми не розуміємо, що Володимир Олександрович не вийшов із «Слуги народу», з фільму свого. Він і далі грає цю роль», – сказав Богдан.

За його словами, Зеленський деградує, а тих, хто розуміється в бюрократії, звільнив.

«Він ніколи не працював ні на державній службі, ні на якихось великих підприємствах. Він не знає. І велика моя трагедія – він так і не навчився керувати країною. Він деградує у цьому плані. Він піднімався, піднімався, піднімався, а потім він усіх, хто розуміє бюрократичну мову, позвільняв і далі знімає свої фільми. І ми із цим нічого не можемо зробити», – додав Богдан.

Раніше повідомлялося, що колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про наближення енергетичної кризи в Україні.

Нагадаємо, за те, що «слуга» Микола Тищенко «тягне» на собі стільки державних обов’язків, його можна було б призначити прем'єр-міністром країни, вважає Андрій Богдан.

До слова, колишній глава Офісу президента заявив, що актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий добився призначення свого «товариша по чарці» Андрій Вітренка на посаду першого заступника міністра освіти і науки.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента пояснив причину звільнення Авакова.

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