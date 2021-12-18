На Україну насувається енергетична криза – Богдан

Богдан заявив, що запасів вугілля в державі під час пікових навантажень вистачить на один–два тижні

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про наближення енергетичної кризи в Україні. Про це він сказав в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна 24».

«Про це йдеться вже не просто у прямих ефірах, а в офіційних документах, які з'являються від імені держави у виступах посадовців, в ефірах. Вони за два місяці почали визнавати, що так, криза наближається. Але ми маємо надію, що ми її вирішимо, а перша найбільша криза – енергетична. На сьогодні споживання електроенергії державою для своїх потреб не відповідає можливостям держави виробляти електроенергію на підприємствах, які в неї є», – заявив він.

За словами Богдана, на сьогодні працює 14 із 15 атомних енергоблоків в Україні.

«Щоб ви розуміли, упродовж історії України ніколи такої кількості атомних енергоблоків не працювало. Щонайбільше було 13. Один стояв на ремонті, а один був у резерві – якщо щось ламається, якщо спрацьовує автоматика, «вилітає» один атомний енергоблок, то миттєво вмикається інший і замінює його. На сьогодні такої можливості немає. Навіть більше, згідно із планами влади, вони в лютому планують запустити всі 15 блоків. Щоб ви розуміли: це за межами можливостей, поза тим, що вивчала інженерна думка, коли будувала ці атомні енергоблоки. В Україні ніколи не працювало 15. І до яких наслідків це призведе, ми не знаємо. Ми можемо дискутувати, але цього ще ніколи ніхто не пробував», – сказав він.

Також Богдан заявив, що запасів вугілля в державі під час пікових навантажень вистачить «на тиждень, максимум на два».

«У нас немає складу. За цієї теплої, плюсової температури, якщо ми видобуваємо на день 60 тис. тонн, ми і спалюємо 60 тис. тонн. Уже прийшла енна кількість кораблів, про які говорив президент, що вони пливуть. Їх багато вже припливло, я не рахую скільки, але кількість вугілля на складі не зростає, а в нас 0...+5 ºC, якщо буде -15 ºC, споживання із 60 тис. тонн стає 120 тис. т вугілля на тиждень у морози. І якщо будуть більше морози, у нас просто нічого спалювати», – сказав він.

Окрім того, за словами колишнього глави ОПУ, впливає також наявність води у водосховищах.

«Якщо запитати в людей, які живуть біля водосховищ, вони підтвердять: води вже немає, її вже спустили. Пікові навантаження на 12.00 та на 18.00 протягом дня. Вмикають АЕС та ГЕС, воду спускають – і виробляють електроенергію. На сьогодні за необхідних у Кременчуцькому водосховищі 78 метрів води у нас залишилося 76,63. А максимальна межа, за яку ніхто не опускався, – це 75,75. Тобто в нас залишилося менше ніж метр води», – сказав він.

Богдан заявив, що на сьогодні обговорюють забір води нижче за інженерну межу, але невідомо, до чого це може призвести. У кризі він звинуватив президента Володимира Зеленського.

«Вважаю, що винуватий у цьому випадку Володимир Олександрович Зеленський. Тому що він не хоче отримувати негативну інформацію. Він хоче чути лише оплески і лише позитивні новини. І винуватий насамперед у тому, що, розваливши держуправління, він розвалив алгоритми автоматизації держави, бо план підготовки вугілля починають у червні. Певні державні посадовці створюють енергетичний штаб. Вони щопонеділка перевіряють виконання плану за фактом і доповідають, якщо плану не виконують. Але цього не було. Ухвалили рішення палити влітку вугілля, до зими доживемо», – сказав він.

Нагадаємо, за те, що «слуга» Микола Тищенко «тягне» на собі стільки державних обов’язків, його можна було б призначити прем'єр-міністром країни, вважає Андрій Богдан.

До слова, колишній глава Офісу президента заявив, що актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий добився призначення свого «товариша по чарці» Андрій Вітренка на посаду першого заступника міністра освіти і науки.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента пояснив причину звільнення Авакова.

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