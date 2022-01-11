Андрій Богдан звернувся по допомогу у соцмережах

Андрій Богдан: Хлопці, що у Лос-Анджелесі подивитися?

Екссоратник президента Зеленського перебуває за кордоном

Колишній глава офісу президента України Андрій Богдан розмістив повідомлення у соціальній мережі Facebook із закликом про допомогу.

Богдан просить своїх читачів підказати йому визначні місця Лос-Анджелеса, на які можна буде подивитися.

«Сила Фейсбука, допоможи. Хлопці, хто у Лос-Анджелесі, що подивитись?» – запитав він у читачів.

Фоловери не змусили довго чекати і порадили Андрію подивитись інтерв'ю з Гордоном.

Також адвокату порадили подивитися Шварцнеггера та себе показати.

До слова, Богдан серед полуоголених дівчат зустрів Новий рік.

Нагадаємо, колишній соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан очолював Офіс президента з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. Після звільнення з посади юрист почав виступати з різкою критикою чинної влади у ЗМІ.

Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза. Також нещодавно Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти.

Також екссоратник Зеленського заявив, що президент розпорядився посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим