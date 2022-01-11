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    Андрій Богдан звернувся по допомогу у соцмережах

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    Андрій Богдан: Хлопці, що у Лос-Анджелесі подивитися? - Андрій Богдан звернувся по допомогу у соцмережах
    Андрій Богдан: Хлопці, що у Лос-Анджелесі подивитися?

    Екссоратник президента Зеленського перебуває за кордоном

    Колишній глава офісу президента України Андрій Богдан розмістив повідомлення у соціальній мережі Facebook із закликом про допомогу.

    Богдан просить своїх читачів підказати йому визначні місця Лос-Анджелеса, на які можна буде подивитися.

    «Сила Фейсбука, допоможи. Хлопці, хто у Лос-Анджелесі, що подивитись?» – запитав він у читачів.

    Фоловери не змусили довго чекати і порадили Андрію подивитись інтерв'ю з Гордоном.

    Також адвокату порадили подивитися Шварцнеггера та себе показати.

    До слова, Богдан серед полуоголених дівчат зустрів Новий рік.

    Нагадаємо, колишній соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан очолював Офіс президента з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. Після звільнення з посади юрист почав виступати з різкою критикою чинної влади у ЗМІ.

    Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза. Також нещодавно Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти.

    Також екссоратник Зеленського заявив, що президент розпорядився посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим

    Теги: політика Андрій Богдан Офіс президента
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    Андрій Богдан звернувся по допомогу у соцмережах