Андрій Богдан звернувся по допомогу у соцмережах
Екссоратник президента Зеленського перебуває за кордоном
Колишній глава офісу президента України Андрій Богдан розмістив повідомлення у соціальній мережі Facebook із закликом про допомогу.
Богдан просить своїх читачів підказати йому визначні місця Лос-Анджелеса, на які можна буде подивитися.
«Сила Фейсбука, допоможи. Хлопці, хто у Лос-Анджелесі, що подивитись?» – запитав він у читачів.
Фоловери не змусили довго чекати і порадили Андрію подивитись інтерв'ю з Гордоном.
Також адвокату порадили подивитися Шварцнеггера та себе показати.
До слова, Богдан серед полуоголених дівчат зустрів Новий рік.
Нагадаємо, колишній соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан очолював Офіс президента з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. Після звільнення з посади юрист почав виступати з різкою критикою чинної влади у ЗМІ.
Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза. Також нещодавно Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти.
Також екссоратник Зеленського заявив, що президент розпорядився посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим