Богдан у яскравій масці показав, як розважається у мандрах (фото)

У коментарях до публікації користувачі розсекретили місце перебування ексочільника Офісу президента

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан відпочиває за кордоном та продовжує розважати мережу знімками зі своїх мандрів.

Так, на сторінці у Facebook політик опублікував чергове фото. На ньому Богдан у яскравій масці зробив селфі на фоні гральних автоматів.

У коментарях до публікації користувачі розсекретили місце перебування ексочільника Офісу президента, написавши, що він у Лас-Вегасі.

«Став на зеро! Сьогодні пощастить. А хоча вже ставив… не пощастило». «Андрію, повернися додому!», «Грайте і вигравайте», – пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялося, що колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан відпочиває за кордоном. Сьогодні він прилетів у Лос-Анджелес та оприлюднив у Facebook відповідні фото.

Зазначимо, на днях Андрій Богдан звернувся по допомогу у соцмережах. Він попросив своїх читачів підказати йому визначні місця Лос-Анджелеса, на які можна буде подивитися. Фоловери не змусили довго чекати і порадили Андрію подивитись інтерв'ю з Гордоном. Також адвокату порадили подивитися Шварцнеггера та себе показати.

До слова, Богдан серед полуоголених дівчат зустрів Новий рік.

Нагадаємо, колишній соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан очолював Офіс президента з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. Після звільнення з посади юрист почав виступати з різкою критикою чинної влади у ЗМІ.

Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза. Також Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти.

Нещодавно екссоратник Зеленського заявив, що президент розпорядився посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим.