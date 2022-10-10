Боєць ЗСУ вчергове роз'яснив щодо публікації фото і відео прильотів ракет

Фото та відео місць влучань ракет містять інформацію, яка допоможу ворогу

Військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась вчергове закликав українців не публікувати фото та відео місць влучання російських ракет.

Карась пояснив, що по оприлюднених фото та відео, загарбникам дуже легко скоригувати наступні удари та вирахувати, де знаходяться українські точки ППО.

«По тому, де видно сліди від наших зенітних ракет, можна вирахувати, де стоять наші точки протиповітряної оборони. Якщо ви вказуєте, коли і куди потрапило, навіть якщо йдеться про якийсь великий об’єкт, будуть коригувати наступні пуски. Тому що ракети пускаються по кількох маршрутах. Наприклад, три з чотирьох збили, а одна долетіла. А вони дивляться, котра долетіла і в яку з цілей», – зазначив він.

Військовий наголосив, що не можна оприлюднювати фот та відео уражень, навіть якщо йдеться про влучання у якийсь великий об’єкт, про що усі знають.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.