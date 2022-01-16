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    Бойовики поранили українського воїна на Донбасі

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    Бойовики використовують заборонені калібри зброї для обстрілів - Бойовики поранили українського воїна на Донбасі
    Бойовики використовують заборонені калібри зброї для обстрілів
    фото: пресслужба оос

    Російські найманці один раз порушили режим тиші

    Із початку 16 січня проросійські бойовики один раз порушили режим тиші на Донбасі. Поранення отримав український військовий. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

    «Станом на 17:00, з початку поточної доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Противник відкривав вогонь по українських позиціях в районі Катеринівки з автоматичних і станкових гранатометів, а також стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    У результаті обстрілу поранення отримав український військовий. Після надання першої допомоги його евакуювали до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – задовільний.

    На збройні провокації противника українські військові відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

    Із початку доби 15 січня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню.

    Нагадаємо, напередодні у Дніпрі попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним захисником.

    Як відомо, Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

    Тим часом новий голова ОБСЄ зібрався на Донбас.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас війна військові озброєння
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    Бойовики поранили українського воїна на Донбасі