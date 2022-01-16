«Приватизація» в окупації. Що трапилось з головною мережею супермаркетів Луганська

У п'ятницю персонал офісу пішов на вихідні, а у понеділок увійти вже не зміг

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«Своими добрыми делами мы уже обеспечили себе место в раю», – то ли в шутку, то ли в серьез любили повторять в узком кругу до 2014 года владельцы крупнейшей на востоке Украины торговой компании «Лиа ЛТД». Она на оккупированной территории более известна покупателю как сеть супермаркетов «Абсолют», киоски по продаже питьевой воды «Водомир», сеть пекарен «Свежесть», кафе «Кантина», рыболовецкое хозяйство «Три желания» и прочее-прочее-прочее. Обо всем бизнесе мало знали дуже рядовые сотрудники компании, поскольку корпорация ширилась и росла в довоенное время, а благодатная Луганская почва, где все было куплено, схвачено и проплачено на много лет вперед только этому способствовала.

Начиналось все, как во многих историях о 90-х, с большого трудолюбия и некоторой доли везения. Простой еврейский парень, окончивший факультет физического воспитания местного педагогического института, как и многие в то время, хотел заработать. И начинал он с модуля на центральном рынке, где работала вся его большая семья. А потом этот бизнес стал расти: прием бутылок, торговля напитками и продуктами питания. Ему везло. А везение в купе с недюжинным трудолюбием давало свои плоды. И когда кто-то из начинавших с ним останавливался и сбивался с пути, он упорно шел вперед. Собственно, первый супермаркет «Абсолют» на самой центральной улице Луганска Оборонной был открыт ровно 20 лет назад, и аналогов этому не было в то время. Чтобы учиться и учить сотрудников, Логачев Юрий Анатольевич вывез молодых и амбициозных будущих ведущих товароведов и директоров в Киев и Донецк. А после к супермаркету стали подтягиваться следующие, а к ним своя пекарня, своя свежая рыба, свои кафетерии, свое производство, свои торговые марки. Позже консультировали уже голландцы и французы, знающие толк в дистрибуции. Самые большие складские помещения на территории Луганской области принадлежали именно корпорации «Лиа». Да, были хитрости и уловки, как и везде в то время: зарплата в конвертах, весьма туманные отчисления в пенсионный, крошечные отпуска, но персонал был сплошь молодым и энергичным, а в этом возрасте мало кто думал о пенсии и долгих болезнях. Хотя, нужно отдать, должное, эту компанию любили. Многие росли вместе с ней, получали образование, свой первый трудовой стаж, карьерный рост. Туда шли работать семьями, уверенные в стабильности.

В июне 2014 года «Абсолюты» поспешно одевались решетками – зарешечивались двери и окна, но торговля не прекращалась. Торговля не прекращалась ни на миг даже без света и воды, даже когда рядом разрывались снаряды и часами не убирали убитых в нескольких метрах на остановке. К решеткам подтягивали столы, с них продавали остатки ассортимента из темного торгового зала и свежий хлеб, за которым стояли многочасовые очереди. Персонал часто ночевал там же, когда не мог уйти домой из-за обстрелов. Они по-прежнему держали марку первых, в то время, когда многие конкуренты закрылись и были просто разграблены, а позже «национализированы», как сеть супермаркетов «АТБ», превратившаяся в «государственный» «Народный».

Сотрудники «Лиа» сохранили добрую пам'ять о заработных платах, праздниках в ресторанах и золотых кулонах, которые вручали за преданность компании

Собственно, владельцы сети выехали в Киев еще тогда, когда это было безопасно. И здесь сложно сказать: было это продиктовано больше патриотизмом или страхом за собственную жизнь. Но выехав, вернуться сюда Юрий Анатольевич уже не смог. Находясь в Киеве, он жертвовал деньги на борьбу с оккупантами (коллеги говорят, что его просто «заставили»), а списки нежелательных для «республики» гостей обновляются постоянно. Ирония, конечно, что из всей своей семьи не въездным оказался именно он, в то время как жена и дети могут пересекать линию разграничения.

Но иронии и всяческих нестыковок в этой истории множество. Семья владельцев выехала, а налаженный бизнес, хромающий в 2014 году на обе ноги, остался. Кстати, кто-то из сотрудников выехал в Киев вслед за Логачевыми. Это было как раз той преданностью, когда люди были готовы ехать в полную неизвестность за любимой компанией-работодателем. Прозрение приходило постепенно. Для Луганска довоенная зарплата была нормальной, для Киева – мизерной, но сумм зарплат в связи с переменой города никто не повышал. Денег не хватало на аренду жилья и питание, и многие либо уходили в аналогичные компании, либо возвращались в Луганск, где было свое жилье. Интересно, что те, кто выезжал летом 2014 года в связи с военной обстановкой, а после претендовали на свое же место по возвращению, назад приняты не были – испытания войной они не прошли.

Атмосфера в киевской «Лиа» была нервозной – другой город, новые обязанности, маленькое помещение, где все выехавшие сидели друг у друга на головах, совершенно новая атмосфера большого города, где фамилия Логачева не открывала все двери, как в Луганске.

Оставшаяся в Луганске команда буквально сразу поняла свои преимущества. С семьей владельцев была оговорена схема работы и рассчетов… Да, та самая заветная сумка денег, воспетая в детективах, передавалась сумкой через Станицу. Договаривалась на двух «границах». А вся остальная прибыль делилась между оставшейся в Луганске руководящей верхушкой. Никаких ремонтов или вложений. Все было направлено на обогащение оставшихся здесь мелких руководителей и их новой крыши. Понятно, что за эти восемь лет некогда первая и лучшая сеть супермаркетов в Луганской области обмельчала. Старая поношенная униформа, экономия электроэнергии, отсутствие былого лоска. Многие там работали скорее по довоенной привычке, в тайне надеясь, что когда-то все вернется – прежний уровень заработных плат, праздники в ресторанах, золотые кулоны за преданность компании и прочие блага, которые весьма выгодно отличали «Лиа» от аналогичных компаний.

Но перед Новым 2022 годом что-то произошло. В пятницу персонал офиса ушел на выходные, а в понедельник войти уже не смог – офис на улице Дзержинского в Луганске был опечатан, компьютеры были взяты на проверку, а бухгалтерия долго объяснялась в подвалах МГБ. Говорят, причин этому было несколько: жалоба кого-то из недовольных поставщиков и видимый лакомый кусок, не принадлежащий никому в «республике». Прокурорских проверок компания не прошла и уже в начале января всевозможные чаты и паблики запестрили объявлениями, что торговая марка «Водомир» выкуплена местной ликеро-водочной компанией «Луга-Нова». А супермаркеты «Абсолют» (которых после 2014 года стало больше в разы) купила ТМ «Геркулес» из Донецка. При чем внешне ничего не изменилось – сеть как работала, так и работает, потеряли работу ее руководители, а владелец дело своей жизни.