Війна виявляє недоліки. Азербайджанський досвід реформування армії

Військова реформа Азербайджану після війни 2020 року: створення бригад легкої піхоти – командо

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Азербайджан для нас интересен как пост-советская страна, в которой в целом гораздо меньше денег и людей, чем в Украине, но которая при этом реализовывает более компетентную и комплексную оборонную стратегию.

По итогу Карабахской войны 2020-го года Азербайджан проводит реформу сухопутных войск. В частности, на границе с Арменией разворачиваются соединения нового типа - коммандо. 24 декабря президент Алиев объявил о создании первой бригады нового типа – 218-й бригады коммандо с базой в Гадруте:

«В Азербайджане создаются уже не одна, не две, а много бригад коммандо, которые способны выполнить любую военную задачу. В этих бригадах будут служить наши дети, прошедшие хорошее обучение, продемонстрировавшие высокую волю и готовые отдать жизнь за Родину. Это в значительной степени повысит мощь нашей армии. Хочу еще раз сказать, что таких бригад будет много, в них будут служить тысячи наших военнослужащих. Таким образом, азербайджанская армия и впредь будет сохранять свой профессионализм и высокий моральный дух».

Что же такое бригада коммандо, и какие уроки войны в ней реализованы?

Після війни Азербайджан проводить реформу для підвищення якості піхоти

Прежде всего война в Карабахе показала, что в современных боевых действиях резко возрастает значение самостоятельных действий малых групп, их боеспособность и автономность вносит решающий вклад не только в тактическую, но и в оперативную обстановку. Любые технологии - беспилотники, артиллерию, высокоточные ракеты, танки - все это может действовать комплексно только в том случае, если на поле есть главное - группа хорошо подготовленных и мотивированных пехотинцев, которые способны дойти куда надо и держаться там где надо в любую погоду, и делать максимум для выполнения боевой задачи, даже несмотря на вероятные потери. В современной войне необходимы профессиональные солдаты для ближнего боя, и в войне в Карабахе с обеих сторон это был главный дефицит – и это несмотря на избыток добровольцев, пришедших на войну с обеих сторон!

Анализируя наступательные операции азербайджанских войск, очевидно, что в маневренных боевых действиях на острие атак выдвигались подразделения Сил специальных операций, спецназ ВМС, армейский спецназ в составе отдельных корпусных разведывательных батальонов, спецназы Погранслужбы и Внутренних войск МВД. Механизированные бригады сухопутных войск Азербайджана не готовились действовать децентрализовано малыми группами в условиях маневренного контактного боя, не готовились к автономным действиям без поддержки тяжелой техники, и поэтому далеко не всегда показывали высокий уровень боеспособности. Поэтому спецназ ССО, ВМС и СВ Азербайджана применялся для штурмовых операций на направлениях главных ударов, для просачивания вглубь обороны, атаки ключевых опорных пунктов, фланговых ударов, выхода на коммуникации. А механизированные войска обеспечивали ликвидацию очагов обороны, которые продолжали сопротивление, оказывали огневую поддержку и закреплялись на захваченных участках фронта. Апофеозом войны стали бои за Шушу 29 октября – 7 ноября 2020-го. Город был фактически взят штурмом в плотном тумане утром 6 ноября 2020-го силами сводного отряда до 300 бойцов из состава ССО и армейских разведбатов без участия бронетехники, ударных дронов и артиллерии. Действия различных азербайджанских частей в качестве легкой пехоты создали перевес в ходе маневренных боевых действий.

Война выявила и недостатки. Спецназа азербайджанцам явно не хватало, потери были большими, далеко не все атаки были успешными, армяне зачастую вступали в ближний бой и не раз проводили контратаки. Поэтому части спецназ пополнялись после войны не только своими резервистами, но и добровольцами из обычной пехоты после отбора и проверки мотивации и уровня физической подготовки.

Теперь после войны Азербайджан проводит реформу для повышение качества пехоты.

Бригады коммандо будут разворачиваться по модели Турции. В сухопутных войсках Турции развернуто 5 бригад коммандо - это хорошо подготовленная легкая пехота, оптимизированная для самостоятельных действий в горах, пересеченной местности и в населенных пунктах, высокомобильные части, за счет отсутствия тяжелой техники. Коммандо в Турции получают и парашютную подготовку.

Судя по озвученным планам, на всей линии границы с Арменией, азербайджанцы планируют разместить профессиональные пехотные соединения, которые будут совместно с пограничной службой действовать на своем участке ответственности.

Главным приоритетом при формировании является превосходство качества над количеством, тщательный отбор. Причем показательно, что у азербайджанских разведбатов достаточно скромное оснащение, по украинским стандартам. Экипировка и вооружение голубых беретов, судя по видео и фото с войны и даже с парада новой бригады, не имеет преимуществ по сравнению с украинской армией.

Можно предположить, судя по голубым беретам коммандо, что в силы коммандо будут переформированы все другие части

с голубыми беретами, а их носят в Азербайджане разведывательные батальоны 4-х армейских корпусов, и бригада армейского спецназа в Нахчыване. Удельный вес и значение отборной легкой пехоты в азербайджанской армии значительно возрастет.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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