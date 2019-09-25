Брюссель відреагував на скарги Зеленського про недостатню підтримку України



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За ці п’ять років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки в історії Європейського союзу, - заява

Підтримка України Європейським Союзом є «безпрецедентною».

Таку заяву оприлюднила речниця Верховного представника Євросоюзу з закордонних справ, віцепрезидента Єврокомісії Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич.

Відповідна реакція з’явилася незабаром після того, як 25 вересня була опублікована стенограма розмови за 25 липня між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, де обидва дійшли думки, що європейські держави роблять не достатньо кроків для допомоги Україні.

«За ці п’ять років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки в історії Європейського союзу. Будучи переконаним прихильником України і її демократичного шляху, і визнаючи безпрецедентні проблеми, з якими стикається Україна, і безпрецедентні зусилля з проведення реформ після Революції 2014 року, Європейський союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ», – йдеться у заяві речниці Моґеріні.

У тексті також вказується, що сума у понад 15 мільярдів євро не включає «численних внесків» від окремих країн-членів ЄС, що були надані Україні.

«Послідовним меседжем було – чим більше реформ в Україні, тим більше підтримки ЄС. І за останні 5 років в результаті цієї амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом, Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Трампом поскаржився на Меркель і Макрона.

Нагадаємо, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.