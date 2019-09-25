Зеленський обіцяв Трампу, що новий генпрокурор розслідуватиме справу «сина Байдена»



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Дональд Трамп заявив, що «багато людей» хочуть з'ясувати правдивість «багатьох розмов про сина Байдена»

Зеленський попросив американську сторону надати додаткову інформацію для сприяння в цьому розслідуванні

Президент Володимир Зеленський пообіцяв президенту США Дональду Трампу, що новий генпрокурор України заново розслідуватиме справу, в якій фігурує син ексвіцепрезидента США Джо Байдена Хантер.

Про це йдеться в оприлюдненій 25 вересня пресслужбою Білого дому стенограмі.

Зазначається, що Зеленський попросив американську сторону надати додаткову інформацію для сприяння в цьому розслідуванні.

«Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде підтриманий парламентом і почне нове розслідування у вересні. Він або вона розгляне ситуацію, зокрема, щодо компанії, яку ви згадали в цьому питанні», - сказав Зеленський у телефонній розмові з Трампом.

Американський президент заявив, що «багато людей» хочуть з'ясувати правдивість «багатьох розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування».

Зеленський попросив про надання інформації з цього питання: «Я дуже просив би вас, якщо у вас є будь-яка додаткова інформація, яку ви можете надати нам, це було б дуже корисно для розслідування».

Нагадаємо, у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.